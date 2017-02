Le Blizzard a des rendez-vous d'une grande importance ce weekend

Les semaines se suivent et se ressemblent chez le Blizzard de Trois-Rivières qui n'a pas le choix et doit gagner la majorité sinon la totalité des matchs restants à cette saison 2016-2017 dans la Ligue nord-américaine de hockey.

La troupe de l'entraîneur Sébastien Vouligny doit aller chercher le maximum de points alors qu'il reste six matchs à cette saison. Le Blizzard a 25 points contre 30 points pour les Prédateurs de Laval et 32 points pour les 3-L de Rivière-du-Loup.

En fin de semaine, la formation trifluvienne recevra le COOL-FM de Saint-Georges ce vendredi soir à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières avant de rendre visite aux Prédateurs de Laval ce dimanche à 15h30 au Colisée de Laval. Parlant des Prédateurs, ils visiteront les Éperviers à Sorel-Tracy ce jeudi à 20 heures.

Avant de penser aux Prédateurs, les joueurs du Blizzard doivent se préparer à recevoir une équipe qui a savouré la victoire à six de ses dix derniers matchs. Lors de la dernière visite de la troupe dirigée par Dean Lygitsakos au Colisée, c'est cette dernière qui est repartie avec les deux points dans un match qui s'est terminé 4-3 en prolongation. Le Blizzard n'a qu'une victoire en cinq matchs contre le COOL-FM et ce sera le dernier match en saison régulière entre les deux équipes.

Pendant que le Blizzard recevra l'équipe beauceronne ce vendredi, les 3-L de Rivière-du-Loup seront les hôtes des Éperviers de Sorel-Tracy.

Dimanche, le Blizzard et les Prédateurs disputeront le premier des deux matchs qui restent entre ces deux rivaux engagés dans la course vers les séries éliminatoires. Quand on vous dit que cette fin de semaine est cruciale...

Les joueurs du Blizzard souhaitent que les amateurs de hockey de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront au rendez-vous ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières pour l'importante visite du COOL-FM de Saint-Georges.

Les amateurs sont invités à profiter de la promotion LES VENDREDIS ENT' GARS alors que vous aurez quatre billets et quatre produits Molson - Coors pour 60 dollars. Vous pouvez réserver vos billets en écrivant à info@blizzardtr.ca pour éviter les files d'attente au Colisée pour ce match. (Les dames peuvent profiter de cette promotion, bien entendu!)

Nos joueurs du hockey mineur sont admis gratuitement (MAHG à MIDGET inclusivement) s'ils sont vêtus de leur chandail d'équipe et accompagnés d'un adulte.