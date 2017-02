Le match retour n'a pas été à l'avantage du Blizzard

Le Blizzard de Trois-Rivières s'est incliné au compte de 7-1 contre les Éperviers à Sorel-Tracy dans un match qui était important pour rattraper les Prédateurs de Laval en vue de participer aux séries éliminatoires.

Anthony Courcelles a été le meilleur pour les vainqueurs avec un but et trois mentions d'aide. C'est lui qui a parti le bal avec son septième but de la saison à 4:47 en première période.

Par la suite, Mathieu Dumas (4ème) et Adam Leblanc-Bourque (2ème) ont marqué leurs buts à 28 secondes d'intervalle suivi du neuvième but de la saison de Stéphane Roy quelques minutes plus tard.

Maxime Boisclair aura été le seul à déjouer Karel St-Laurent avec 48 secondes à faire en première période. Ce dernier a reçu 33 lancers contre 34 pour le duo Marco Cousineau - Marc-Antoine Gélinas.

Étienne Brodeur (9ème), Peter-James Corsi (9ème) et Vincent Couture (21ème) ont complété le pointage en deuxième période.

Le Blizzard demeure à cinq points des Prédateurs de Laval et d'une place dans les séries éliminatoires. Il jouera son prochain match ce vendredi à 20 heures alors qu'il recevra le COOL-FM de Saint-Georges dans un autre important match pour le classement final. La marge de manoeuvre devient plus mince et le Blizzard aura besoin de l'énergie de ses partisans.

Les amateurs sont invités à profiter de la promotion LES VENDREDIS ENT' GARS alors que vous aurez quatre billets et quatre produits Molson - Coors pour 60 dollars. Vous pouvez réserver vos billets en écrivant à info@blizzardtr.ca pour éviter les files d'attente au Colisée pour ce match. (Les dames peuvent profiter de cette promotion, bien entendu!)

Nos joueurs du hockey mineur sont admis gratuitement (MAHG à MIDGET inclusivement) s'ils sont vêtus de leur chandail d'équipe et accompagnés d'un adulte.