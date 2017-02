Un vice-champion et 7 médailles aux Championnats canadiens des catégories d’âge sur longue piste !

La détermination, la persévérance et la passion ont animé les quatre patineurs de Trois-Rivières tout le week-end, au Victoria Skating Oval d’Edmonton. Mya Joly, Audrey Beaumier, Philippe Daudelin et Simon Oleg Bourassa prenaient part à la compétition au sein des trente-trois patineurs de la Délégation Équipe Québec.



À la distance du 300 m départ de groupe, Joly, Daudelin et Bourassa ont tous trois mis la main sur une médaille d’argent dans leur catégorie d’âge respective. Audrey Beaumier a terminé au 3e rang de la vague B enregistrant son meilleur chrono de la saison à cette distance (0:31,765).



À la distance du 3000 m, style olympique, Philippe Daudelin est monté sur la plus haute marche du podium obtenant le meilleur chrono de la compétition, tous âges confondus, avec 4:43,825 minutes. Audrey Beaumier a pris le 12e rang chez les 13 ans et Simon Oleg Bourassa 14e chez les 15 ans. Jouant de malchance, Mya Joly a chuté à moins d’un tour de la fin dans son 3000 m départ de groupe. Espoir de médaille dans cette distance, Joly a terminé au 12e rang.



La journée de dimanche était consacrée à la distance du 500 m, style olympique, pour tous et à l’épreuve des relais ou des poursuites, selon la catégorie d’âge.



Au 500 m, malgré une chute à quelques mètres du fil d’arrivée, Philippe Daudelin a remporté une médaille d’argent, devenant par le fait même vice-champion canadien chez les 14 ans. Il s’en est fallu de peu pour que Mya Joly remporte une médaille sur cette distance. Elle termine 4e avec un temps de 0:50, 632 devancée par la patineuse de la Colombie-Britannique de 0:00, 002. Une très belle course ! À cette distance, Simon Oleg Bourassa a réalisé son meilleur chrono de la saison et a pris le 5e rang alors qu’Audrey Beaumier a terminé au 15e rang.



À l’épreuve des relais et des poursuites, l’équipe de relais de Mya Joly a remporté la médaille de bronze chez les 12 ans. La jeune patineuse termine au 4e rang des 21 patineuses présentes. L’équipe de poursuites d’Audrey Beaumier a terminé en 4e position et au cumul des points, celle-ci termine en 14e position.



Du côté des garçons, Philippe Daudelin et Simon Oleg Bourassa étaient de la même équipe pour l’épreuve de poursuite. Les deux garçons ont terminé en 2e position, moins d’une seconde derrière la Saskatchewan, rapportant dans leur valise une médaille d’argent à cette distance. Au cumul des points du week-end, Simon Oleg Bourassa termine au 5e rang.



Enfin, ces championnats se terminent par la traditionnelle course commémorative Dave Thomson de 5000 m. Survolté par les résultats du week-end, Philippe Daudelin a terminé 3e derrière un patineur de la classe open et un patineur de sa catégorie d’âge en provenance de l’Alberta.



Les patineurs du CPVTR peuvent être fiers de leurs résultats du week-end et peuvent dire « Mission accomplie ». La délégation rapporte 7 médailles soit 2 médailles de plus que l’an dernier ! Les patineurs auront quelques jours de repos avant la dernière compétition provinciale de la saison à Lévis (17-18 février) et les Jeux du Québec d’Alma (25-27 février).