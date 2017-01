Le Blizzard s'incline à Thetford Mines pendant que Laval perd contre Sorel-Tracy

Le Blizzard de Trois-Rivières a subi un revers de 3-1 contre l'Assurancia à Thetford Mines en ce dimanche devant un peu plus de 1000 spectateurs au Centre Mario-Gosselin.

François Godin avait procuré les devants 1-0 aux Trifluviens avec son deuxième but de la saison inscrit à 9:13 en première période. Billy Lacasse a renvoyé les deux équipes à la case de départ à 11:47 avec son huitième but de la saison.

C'est le défenseur Bruno St-Jacques qui a inscrit le but de la victoire à 3:43 en deuxième période avec son quatrième but de la saison. Pierre-Luc Émond a complété le pointage avec son troisième but de la saison à 9:26 en troisième période.

Les joueurs du Blizzard doivent remercier leur gardien Marco Cousineau qui a fait face à un barrage de 37 lancers, dont 16 en deuxième période. Ils n'ont dirigé que 16 tirs vers Jean-Philippe Levasseur, dont seulement trois tirs en troisième période. Quant aux unités spéciales, elles n'ont pas pu inscrire de but en huit avantages numériques.

Soulignons que Benjamin Rubin et Pier-Olivier Dion étaient en uniforme pour ce match à Thetford Mines. Le premier a joué une douzaine de matchs avec les 3-L de Rivière-du-Loup cette saison et le second évolue avec le BigFoot - Familiprix de Saint-Léonard-d'Aston dans la Ligue de hockey senior 'A' de la Mauricie. Rubin a jeté les gants contre Christophe Losier en première période.

Il reste neuf matchs au Blizzard avant la fin de cette saison régulière et les victoires sont essentielles en vue de rejoindre les Prédateurs de Laval et, qui sait, de se qualifier pour les séries éliminatoires. Le Blizzard est toujours à cinq points des Lavallois qui ont perdu en ce dimanche contre les Éperviers de Sorel-Tracy.

Le Blizzard sera à Rivière-du-Loup le vendredi 3 février pour y affronter les 3-L dès 20 heures.

Le prochain match local aura lieu le vendredi 10 février à 20 heures alors que les Éperviers de Sorel-Tracy seront les visiteurs.