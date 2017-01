Les Aigles acquièrent le releveur Ryan Leach

Le gérant des Aigles, TJ Stanton a échangé Scott Kuzminsky aux Thunderbolts de Windy City en retour de Ryan Leach. Ce dernier n’aura jamais mis les pieds dans la Ligue Frontière puisqu’il a été acquis des Capitales de Québec le 9 janvier dernier.

Leach, un releveur âgé de 24 ans, a lancé 89 manches et deux tiers dans l’uniforme des Capitales entre 2014 et 2016. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.51 et une fiche de cinq victoires en sept décisions.

« Ryan est un lanceur droitier qui lance de côté avec des tirs qui varient entre 87 et 92 miles à l’heure. Ça sera au groupe d’entraineurs de l’utiliser dans les bonnes situations pour qu’il puisse continuer son développement et aider l’équipe à gagner des matchs. C’est une très bonne acquisition pour notre enclos», raconte Stanton, son ancien entraineur des lanceurs à Québec.

Quant à Scott Kuzminsky, il avait manifesté son intérêt de poursuivre sa carrière dans la Ligue Frontière, un circuit regroupant des joueurs de 27 ans et moins.