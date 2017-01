Kevin Gadoury et les droits de Mathieu Brisebois avec le Blizzard

Le Blizzard de Trois-Rivières a transigé avec les Éperviers de Sorel-Tracy et de façon importante. L'attaquant Kevin Gadoury passe avec la formation trifluvienne ainsi que les droits sur le défenseur Mathieu Brisebois et l'homme fort Yves Girard.

En retour, les vétérans Yann Joseph et Francis Lessard passent aux Éperviers. Aussi, le Blizzard reçoit un choix de deuxième ronde des Éperviers et les deux équipes s'échangent des choix de cinquième ronde.

Kevin Gadoury est un attaquant âgé de 28 ans et qui a un bon gabarit avec ses six pieds et trois pouces et plus de 200 livres. Il en est à sa deuxième saison dans la Ligue nord-américaine de hockey et a amassé 41 points en 60 matchs, dont 9 buts. "Kevin est exactement le type de joueur qu'on recherchait, de commenter Samuel Fortier, le directeur général du Blizzard. C'est un attaquant de puissance qui est physique et très rapide."

Mathieu Brisebois est un défenseur de 24 ans qui fait six pieds et près de 200 livres. Il a évolué pour quelques équipes dans la AHL et la ECHL avant de décider de tenter l'expérience européenne cette saison. Il évolue à Amiens en France. Il a déjà obtenu 73 points avec les Huskies de Rouyn-Noranda en 2012-2013. "C'est un excellent défenseur à caractère offensif que Sébastien a déjà eu l'occasion de diriger. On va tout faire pour le convaincre de revenir au Québec l'an prochain", selon l'homme de hockey du Blizzard.

Même s'il n'a que 27 ans, le robuste ailier droit Yves Girard est déjà un vétéran du hockey senior québécois. Le populaire homme fort du Mécanarc de Donnacona dans la Ligue de hockey senior 'A' de la Mauricie a passé 68 minutes au cachot en 13 matchs. "Yves va nous apporter de la profondeur à sa position. C'est un vent de jeunesse qui souffle sur l'équipe", d'indiquer monsieur Fortier.

"Je prends le temps de remercier Yann et Francis qui ont rendu des grands services avec le Blizzard et nous leur souhaitons la meilleure des chances à Sorel-Tracy", dit-il en guise de conclusion.

Le Blizzard doit aligner les victoires dès le prochain match alors que les Prédateurs de Laval seront les visiteurs ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières à l'occasion de la soirée BLEU BRUIT présentée par le 106,9 Mauricie. De plus, nos invités d'honneur pour cette rencontre seront André Beauchesne et les membres du comité du gala Sport-Hommage pour souligner les 35 ans de cette grande soirée du sport régional qui a eu lieu le samedi 14 janvier dernier.