Les représentantes de nage synchronisée de la Mauricie sont sélectionnées

Les représentantes pour la Finale provinciale des Jeux du Québec Alma 2017 nage synchronisée sélectionnées lors de la Finale régionale du 21 janvier dernier.



De gauche à droite 1e rangée :

Éliane Caron (duo 17 ans et –), Florence Labelle (duo 17 ans et –),, Juanita Vargas-Castro (équipe), Laurence Filion (équipe),, Naomy Thibeault (duo 15 ans et – et équipe),, Maryssa Plante Corbin (solo 17 ans et -) et Jackie Raymond (entraîneur)



2e rangée

Gabrielle Gendron (équipe), Alexandrine Ducharme (équipe), Maithée Blais (équipe), Fanny Lemire (duo 15 ans et – et équipe), Marilie Tétreault (équipe), Laurence Deschênes (solo 15 ans et – et équipe) et Maude M Tessier (entraîneur)