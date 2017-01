Une troisième période fatale pour le Blizzard

La marge de manoeuvre du Blizzard de Trois-Rivières n'est plus grande si l'équipe espère faire les séries éliminatoires. Les 3-L de Rivière-du-Loup ont marqué trois buts en trois minutes en milieu de troisième période pour l'emporter 7-3 contre la formation trifluvienne qui demeure à sept points des Prédateurs de Laval et d'une place dans les séries éliminatoires.

Les 560 amateurs présents au match ont vu le Blizzard prendre les devants 2-0 dans les quatre premières minutes du match. Nicolas Corbeil a ouvert la marque avec son 26ème but de la saison à 2:35 suivi du troisième but de la saison d'Antoine Houde-Caron 72 secondes plus tard. Andrew Randazzo a marqué le premier but des 3-L à 17:15. Il s'agissait de son deuxième but de la saison.

Marc-André Tourigny (8ème) et Sylvain Deschatelets (11ème) ont permis aux visiteurs de prendre les devants 3-2 avec leurs buts rapides en début de troisième période. Il n'y a eu que 69 secondes entre ces deux buts marqués à 1:00 et 2:09. Soulignons les combats entre Jean-Philip Chabot et Olivier Dallaire ainsi qu'entre Samuel Lévesque et Martin Larivière dans cette période.

Les 3-L ont pris une avance de deux buts sur le 12ème but de la saison et deuxième du match de Sylvain Deschatelets à 4:15. Marc-André Huot a réduit l'écart à un seul but avec son 18ème but de la saison à 6:06, mais les Louperivois ont répliqué avec trois buts consécutifs. Marc-Olivier D'Amour a marqué deux buts pour porter son total à 16 cette saison. Puis, Marc-André Tourigny a marqué son neuvième but de la saison à 11:52 pour porter la marque à 7-3. Les buts de D'Amour et Tourigny ont été inscrits avec 17 secondes d'intervalle.

Soulignons les 38 arrêts du gardien de but des 3-L, Guillaume Decelles, qui s'est signalé à plusieurs reprises. Marco Cousineau a fait face à 35 tirs.

Le Blizzard n'aura pas le choix et devra aligner les victoires dès le prochain match alors que les Prédateurs de Laval seront les visiteurs ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières à l'occasion de la soirée BLEU BRUIT présentée par le 106,9 Mauricie. De plus, nos invités d'honneur pour cette rencontre seront André Beauchesne et les membres du comité du gala Sport-Hommage pour souligner les 35 ans de cette grande soirée du sport régional qui a eu lieu le samedi 14 janvier dernier.