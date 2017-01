Les Aigles s’entendent avec Connor Crane

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières confirme le retour de Connor Crane. L’athlète de 22 ans a connu une excellente campagne en 2016 avec une production de 15 doubles, un sommet pour l’équipe.

À sa première saison dans les rangs professionnels, Crane a produit 33 points et maintenu une moyenne de 0.286 en 255 apparitions au bâton. L’ancien de l’Université McNeese devrait être utilisé principalement au champ extérieur la saison prochaine.

« À mon avis, Connor est l’un des meilleurs joueurs âgés de 25 ans et moins dans tout le baseball indépendant. Il est rare qu’un jeune joueur ait autant de succès au bâton dans la Ligue Can-Am et surtout de frapper 21 coups sûrs de plus d’un but», explique le gérant des Aigles, TJ Stanton.

Crane est le quatrième joueur de la dernière édition avec un contrat en poche après Edilson Alvarez, Matthew Rusch et Ryan Brockett.