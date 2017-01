Quatorze podiums: Les patineurs du CPVTR s’illustrent sur les divers circuits de compétition

Deux compétitions se déroulaient simultanément, ce weekend en patinage de vitesse courte piste. Une compétition de niveau provincial à Chicoutimi et une compétition de niveau régional à Farnham.



Circuit régional : 12 podiums

Les patineurs de niveau régional se donnaient rendez-vous à Farnham pour la 3e compétition de la saison, dans ce circuit.



Dans le Groupe 1 (6 à 9 ans), Clémence Brunelle a remporté la médaille d’or et Alyssia Cloutier la médaille de fer, le circuit régional reconnaissant la 4e position. Juliette Boisselle a, de son côté, pris le 5e rang, tout juste derrière sa collègue d’entrainement.



Dans le Groupe 2 (6 à 9 ans), Gabrielle Hamel a connu une journée parfaite terminant au premier rang de toutes ses courses. Ses efforts lui ont mérité la médaille d’or. Du même groupe, William Samson a récolté la médaille de bronze.



Soraya Akachouchou et Thomas Tardif ont également récolté les fruits de leurs efforts récoltant respectivement l’or et l’argent dans le groupe 3 (6 à 9 ans) alors qu’Amire El Hossini (médaille d’or) et Moira Tilman (médaille de bronze) réalisaient également un doublé sur le podium.



Dans le groupe 5 (6 à 9 ans), c’est un triplé trifluvien que l’on a vu monter sur le podium ; Alexandre Vézina en 2e position pour l'argent, Jérémy Paquet pour la médaille de bronze et Jérémy Turcotte pour la médaille de fer. Charles Tardif a pour sa part récolté la médaille de fer dans le groupe 8.



Soulignons la 5e position d’Estelle Duquette (groupe 2) et de Simon Beaudoin (groupe 8), la 6e position d’Elsa Lévesque (groupe 8), la 7e position de David Abel (groupe 3) et d’Émilie Pond (groupe 8), la 9e position de Justine Beaumier (groupe 7), la 10e position d’Antoine Pond (groupe 3) et de Maya Govindan (groupe 8) et la 11e position de Victoria Godin (groupe 8).



Circuit provincial : 2 podiums

Sept patineurs représentaient le CPVTR dans ce circuit et les patineurs de Trois-Rivières ont connu un très bon weekend à l’aréna Georges Vézina.



Léa Savard (groupe 2) a connu un excellent weekend pour terminer au premier rang des 26 patineuses présentes dans ce groupe. Du même groupe, Rosalie Martin a terminé au 9e rang. Les deux patineuses ont également amélioré leurs chronos à la distance du 500 m et du 1000 m.



Alexandre Noël (groupe 1) a lui aussi connu un excellent weekend décrochant de son côté la médaille de bronze, parmi les 20 patineurs évoluant dans ce groupe et obtenant son meilleur chrono à la distance du 500 m. Philippe Daudelin et Simon Oleg Bourassa ont respectivement terminé au 9e et 15e rang (groupe 1). Daudelin a obtenu son meilleur chrono de la saison à la distance du 500 m et celle du 1500 m. De son côté, Simon Oleg Bourassa a réalisé ses meilleurs chronos de la saison sur toutes les distances. Étienne Toupin a terminé au 14e rang avec une amélioration de temps au 1500 m et Xavier Leclair au 18e rang (groupe 2) avec une amélioration de temps au 500 m.