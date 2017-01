La délégation Mauricie, en patinage de vitesse, est maintenant connue !

La Finale régionale des Jeux du Québec en patinage de vitesse avait lieu le week-end du 7 janvier au Complexe sportif Alphonse Desjardins. En préparation pour la 52e Finale des Jeux du Québec — Alma 2017, huit places étaient disponibles pour représenter la Mauricie, en patinage de vitesse. Les patineurs des catégories 11 à 14 ans (masculins et féminins) étaient admissibles à participer à la Finale régionale.



Les patineurs qui représenteront la Mauricie sont maintenant connus : Léa Savard et Philippe Daudelin (14 ans), Audrey Beaumier et Mathis Hamel (13 ans), Florence Brunelle, Mya Joly et Alexis Bélanger (12 ans), François Abel (11 ans).