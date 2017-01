Trois points sur quatre pour le Blizzard en fin de semaine

Le Blizzard de Trois-Rivières a amassé trois points sur une possibilité de quatre en fin de semaine. Dans les trois derniers matchs, ce sont cinq points importants sur une possiblité de six alors que l'équipe bataille pour une place dans les séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine de hockey.

La troupe de l'entraîneur Sébastien Vouligny a bataillé ferme, mais s'est inclinée 4-3 en prolongation contre le COOL-FM de Saint-Georges. François Fortier, échangé à la formation beauceronne contre Patrick Bernier plus tôt cette semaine, a tranché le débat en prolongation avec son troisième but de la saison à 2:53 en avantage numérique. Le Blizzard avait écopé d'une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire.

Après une première période sans but, la formation beauceronne a pris les devants 1-0 sur le premier des deux buts de Sasha Pokulok (11ème) à 5:30 pendant une pénalité à David Foucher.

Les Trifluviens ont répliqué avec deux buts en avantage numérique. Jonathan Bellemare a marqué son 14ème but de la saison à 12:44 suivi du but de Maxime Boisclair (5ème) à 14:13. La deuxième période s'est terminée avec ce pointage de 2-1 pour Trois-Rivières qui n'a pas pu profiter d'un cinq contre trois en fin de période pour accentuer son avance.

Tommy Veilleux a renvoyé les deux équipes à la case de départ avec son deuxième but de la saison à 2:28 en troisième période. Sasha Pokulok (12ème) redonnait les devants au COOL-FM avec un but marqué à 12:43 alors qu'Alex Bourret était au cachot. Nicolas Corbeil a envoyé le match en prolongation avec son 25ème but de la saison inscrit avec moins de deux minutes à faire au match pendant une pénalité à David Poulin.

Les gardiens Pier-Olivier Pelletier et Marco Cousineau ont effectué du bon travail devant leurs filets respectifs avec 36 et 33 lancers respectivement. Keven Dupont a fait connaissance avec les poings de Mathieu Guertin en première période. Ce dernier venait de donner de la bande à un joueur beauceron quand Dupont est venu à sa rescousse. Guertin a réussi à placer son adversaire à sa merci pour pouvoir placer directement ses coups où il le voulait.

Le Blizzard est à trois points des Prédateurs de Laval et d'une place en séries éliminatoires. Les deux équipes ont joué 27 matchs et vont s'affronter ce vendredi à 20 heures au Colisée de Laval. Un match d'une grande importance pour les deux formations.

Le prochain match local aura lieu le dimanche 22 janvier à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières alors que les 3-L de Rivière-du-Loup seront les visiteurs. À cette occasion, le Blizzard rendra hommage aux 35 ans du prestigieux gala Sport-Hommage qui avait lieu samedi soir à Shawinigan. Le président du comité organisateur du gala, André Beauchesne, et ses collègues seront les invités du président du Blizzard, Ronald Lavertu.