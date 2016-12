L’année 2016 se termine sous le signe du dépassement et de belles réalisations !

Les dernières compétitions de l’année 2016 se sont terminées sous le signe du dépassement et les patineurs de Trois-Rivières peuvent dire « mission accomplie » avec leurs belles réalisations !



CP — Championnats canadiens juniors, Calgary (AB)

C’était la première fois que le CPVTR Les Élans réussissait à être représenté à ces Championnats canadiens où les 32 meilleurs patineurs juniors au pays s’étaient donné rendez-vous.



La jeune patineuse de 15 ans, Léa Chamberland Dostie, a très bien figuré tout au long du week-end terminant 17e au total. À la distance du 1000 m, elle a réussi à faire une vague B terminant au 8e rang de cette distance. Au 500 m, elle a terminé au 21e rang et au 1500 m au 26e rang. C’était une belle expérience pour cette athlète qui aura encore 4 occasions de s’y présenter et peut-être même obtenir un laissez-passer pour une Coupe du monde junior.



Simon Daudelin, 17 ans, en était également à sa première participation à cette compétition. Daudelin a connu quelques petits ennuis d’équipement le confinant au 30e rang au 500 m. Il a toutefois pris le 23e rang à la distance du 1000 m et le 25e rang à la distance du 1500 m. Il termine pour sa part au 28e rang au cumul des points des distances. Il en retire de belles expériences et se disait très impressionné par la qualité des installations. Il souhaite également, comme sa collègue Chamberland-Dostie, refaire l’expérience l’an prochain !



LP — Hybride #2 — Quatre patineurs de Trois-Rivières seront de la Délégation du Québec !

Lors de la Compétition hybride 2, présentée le week-end dernier à l’anneau de glace Gaétan-Boucher, Mya Joly (12 ans), Audrey Beaumier (13 ans) Philippe Daudelin (14 ans) et Simon Oleg Bourassa (15 ans) ont tous réussi à obtenir leur laissez-passer, dans leur catégorie d’âge respective, en vue du Championnat canadien par catégorie d’âge qui aura lieu au « Victoria Park Oval » à Edmonton les 4-5 février prochain.



Lors de cette deuxième ronde de qualification, Mya Joly a récolté la médaille d’argent chez les 12-13 ans. Elle a par ailleurs obtenu le meilleur chrono au 1000 m et 2e meilleur chrono au 500 m. Philippe Daudelin est également monté sur la 2e marche du podium chez les 14-15 ans, suivi de son partenaire d’entrainement, Simon Oleg Bourassa qui a décroché la médaille de bronze. Daudelin, a obtenu le meilleur chrono au 1000 m et le 3e meilleur chrono au 500 m, Oleg Bourassa a de son côté obtenu le 2e meilleur temps de la compétition au 500 m et le 4e au 1000 m. Audrey Beaumier a terminé au 6e rang chez les 12-13 ans et Mathis Hamel (13 ans) au 11e rang chez les 12-13 ans.



Les points obtenus au cumul des deux compétitions hybrides ont permis de déterminer la délégation qui pourra représenter le Québec à Saskatoon. « Pour une 2e année consécutive, le CPVTR présente quatre patineurs pour ce championnat. Mya, Audrey, Simon et Philippe ont déjà vécu ce type de compétition et sauront bien se préparer, d’ici là, pour bien représenter le Québec », soulignait avec fierté, la présidente du CPVTR, Caroline Lachance.



LP — Coupe Qc #2

Samuel Carpentier et Vincent Bertrand participaient, de leur côté, à la 2e Coupe Québec de la saison. À la distance du 500 m, Carpentier et Bertrand ont respectivement pris la 4e et 5e position. Un scénario semblable au 1000 m alors que Carpentier et Bertrand ont pris la 5e et la 6e position. Vincent Bertrand a ajouté quelques distances à son programme de courses du week-end terminant au 5e rang au 5000 m, au 4e rang au « Mass start » et il a clôturé le week-end en beauté en récoltant la médaille d’argent en poursuite avec son équipe.



La reprise des activités de compétition se fera assez tôt, cette année, avec la Finale régionale des Jeux du Québec, qui se tiendra le 8 janvier 2017.

D’ici là les patineurs du CPVTR vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et vous remercient de votre soutien!