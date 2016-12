Dévoilement du calendrier 2017 de la ligue Can-Am

La Ligue Can-Am a dévoilé hier le calendrier de la saison 2017. Les Aigles de Trois-Rivières amorceront leur cinquième saison le 18 mai avec un voyage de cinq parties à Ottawa avant d’accueillir les Boulders de Rockland le 23 mai pour l’ouverture locale. Le Stade Stereo+ sera également le théâtre de sept duels contre des formations internationales.

Les Aigles auront la chance de jouer neuf de leurs quatorze premières parties à domicile. La troupe dirigée par TJ Stanton disputera aussi quatorze matchs locaux au mois d’août, contrairement à seulement neuf la saison dernière.

Tout comme en 2016, les six équipes régulières de la Can-Am disputeront chacune un total de 100 parties en saison régulière. Les séries éliminatoires débuteront le 6 septembre, soit deux jours après le dernier match de la saison.

Duels internationaux

Tout comme en 2016, le circuit Wolff accueillera deux délégations internationales. L’identité des pays sera toutefois dévoilée plus tard cet hiver puisque quelques détails administratifs restent à régler. Rappelons qu’en 2015 et 2016, une équipe de joueurs étoiles de la Ligue de l’Île de Shikoku du Japon a arpenté la Can-Am tout comme l’Équipe nationale cubaine en 2016.

Le calendrier en bref

100 parties : 53 à domicile et 47 à l’étranger

Match d’ouverture : mardi le 23 mai 2017

74 parties au Canada

26 parties au Etats-Unis

12 parties au Stade Canac de Québec