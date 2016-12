Beau retour, mais défaite du Blizzard en tirs de barrage

Tirant de l'arrière 4-1 en deuxième période, le Blizzard de Trois-Rivières n'a jamais baissé les bras et est revenu dans la rencontre face au COOL-FM à Saint-Georges dimanche dernier. Malheureusement, ce sont les Beaucerons qui ont eu le meilleur au compte de 6-5 en tirs de barrage à la grande joie des quelques 1040 spectateurs.

Maxime Boisclair avait procuré les devants 1-0 au Blizzard avec son premier but de la saison marqué à 3:16 en première période. Le COOL-FM a répliqué sur les buts de Francis Charette (3ème) et Sasha Pokulok (6ème) en seconde moitié de période.

Kevin Cloutier (12ème) et Carl Lauzon (9ème) ont procuré les devants 4-1 aux Beaucerons tôt en deuxième période. Le but de Cloutier a été marqué pendant une pénalité additionnelle à Yann Joseph. Toby Lafrance a réduit l'écart de moitié avec son troisième but de la saison à 13:21.

Les deux équipes ont marqué des buts avec l'avantage d'un joueur en troisième période. Jérémy Vigneault-Bélanger réduisait l'écart à 4-3 avec son quatrième but de la saison marqué à 6:32. Francis Charette a redonné une avance de deux buts à son équipe avec son deuxième but du match et quatrième but de la saison à 12:49. Soulignons que Charette a terminé la soirée avec cinq points.

Loin d'abandonner, les Trifluviens ont répliqué avec deux buts pour envoyer le match en prolongation. Pierre-Olivier Beaulieu a marqué son deuxième but de la saison à 15:50 et Nicolas Corbeil envoyait le match en prolongation avec 77 secondes à jouer avec son 17ème but de la saison. Il rejoint Marco Charpentier, des Éperviers de Sorel-Tracy, en tête des marqueurs du circuit.

Il aura fallu attendre au septième tour des tirs de barrage pour trouver une équipe gagnante. À égalité 2-2, c'est David Poulin qui a déjoué Marc-Antoine Gélinas tandis que François Fortier ne pouvait déjouer Mathieu Dugas. Mentionnons que Gélinas a pris la place de Marco Cousineau après le cinquième but du COOL-FM en troisième période. Le duo a reçu 30 lancers contre 32 vers Mathieu Dugas.

Le Blizzard retournera à Saint-Georges samedi prochain à 20 heures et disputera son dernier match avant les fêtes le dimanche 18 décembre à 16 heures alors que les Éperviers de Sorel-Tracy seront les visiteurs.