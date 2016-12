Yves Filion est honoré par l'Assemblée nationale

Le mardi 6 décembre, le plus récent membre élu au Temple de la renommée des courses de chevaux au Canada, Yves Filion, a été honoré par l'Assemblée nationale à Québec.

Filion et les célèbres Fermes Bayama sont des noms qui ont résonné dans toute l'Amérique du Nord au cours des dernières décennies et ont fait rayonner le Québec.

Invité par le député d’Argenteuil Yves St-Denis, Yves Filion a reçu un hommage particulier devant l'Assemblée nationale pour son immense contribution au développement des courses attelées au Québec depuis de nombreuses années.

Yves est issu d'une famille imprégnée de l'histoire des courses sous harnais, la famille Filion, qui s'est fait connaître dans tous les hippodromes d’Amérique du Nord. Mais au-delà du nom Filion, il y a le prénom Yves, un homme qui s'est bâti lui-même et qu'il a fait rayonner par ses propres exploits. Plus de cinquante ans dans les courses de chevaux n'amènent pas nécessairement le succès, mais pour Yves, ce fut le cas. Des chevaux qu'il a élevés lui-même comme Goliath Bayama, Leader Bayama, Rebeka Bayama, Naomi Bayama, Lady Bayama, Sandy Bayama, Yama Bayama, des champions de leur époque, c'est le fruit du travail passionné d'un homme qui possède toutes les clés de cet art difficile de développer des champions.

« C'est tout un honneur », dit Filion. « Quelque chose de spécial qui ne peut se produire qu'une fois dans une vie. Je suis très fier et sans mots pour exprimer mes sentiments. Avec cet honneur et mon introduction au Temple de la renommée au mois d’août, ce fut une très bonne année.

« Sans de nombreux propriétaires qui m'ont soutenu », a ajouté Filion, « ma carrière n'aurait pas été si ben remplie. Je remercie beaucoup ces propriétaires, dont Réal Bélanger, Brian Paquet, Jacques Damours, Luc Paiement, Gaston Bibeau, Sylvain Deschenaux, Serge Godin, Gene Kruger, Normand Mondou et d'autres qui m'ont beaucoup aidé. »

Filion, un résident de Saint-André-D'Argenteuil âgé de 68 ans, est l'un des meilleurs conducteurs et entraîneurs du Québec depuis une trentaine d'années. Il a conduit des chevaux dans plus de 18 000 courses et il a obtenu 4 387 victoires pour des gains de plus de 26,7 millions de dollars. Il a également entraîné 273 chevaux gagnants qui ont récolté près de 3,7 millions de dollars et il a élevé de nombreuses bêtes qui ont connu le succès.

Deux de ses porte-couleurs qu'il a élevés, entraînés et conduit ont été les ambleurs millionnaires Runnymede Lobell et Goliath Bayama.

Yves a entraîné et conduit Runnymede Lobell, un gagnant de 31 courses et des gains de 1,6 million de dollars. Runnymede Lobell a également remporté les honneurs de la Coupe d’Amérique du Nord en 1988.

Quant à Goliath Bayama, considéré comme son meilleur stagiaire, il a remporté 25 courses et accumulé des gains de plus de 1,5 million de dollars dans sa carrière. Après avoir confié les guides du cheval à son fils Sylvain, il remportait le Breeders Crown puis le US Pacing Championship sur le célèbre tracé américain The Meadowlands.

Yves est l’un des frères de Hervé Filion, illustre conducteur de chevaux et membre du Temple de la renommée. Yves est le plus jeune d’une famille de huit garçons et deux filles. Son fils, Sylvain, a été élu le conducteur de l'année au Canada en 2012, 2013 et 2015.