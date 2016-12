Cinq podiums de niveau interrégional pour les patineurs du CPVTR

La 2e compétition interrégionale de la saison se tenait à Longueuil ce week-end. Treize patineurs constituaient la délégation trifluvienne.



Au groupe 1 féminin, Florence Brunelle et Mya Joly ont su se démarquer. Brunelle s’est imposée en terminant première à toutes ses qualifications et toutes les distances en finale décrochant du même coup la médaille d’or. Joly reconnue pour être très endurante s’est imposée à la distance 2000m aux points terminant tout juste derrière sa compatriote. Au cumul des points des trois distances 1000m, 400 m et 2000 m, Mya Joly est montée sur la 2e marche du podium.



Zachary Tardif a décroché l’or au groupe 4 masculin alors que William Gagné (groupe 2 masculin) a remporté la médaille d’argent et Érika Joly (groupe 2 féminin) a remporté la médaille de bronze.



Soulignons la 5e place de Mathis Hamel (groupe 1 masculin) et de Mathilde Chamberland-Dostie (groupe 2 féminin), la 6e place d’Alexis Bélanger (groupe 1), de Mathis Bergeron (groupe 4) et de Louis-Simon Trudel (groupe 5). Renaud Duquette (groupe 2), François Abel et Simone Aubin (groupe 3) ont terminé au 7e, 9e et 12 rang de leur groupe respectif.



« Cette compétition interrégionale est la dernière de l’année 2016. Ces patineurs et quelques patineurs provinciaux débuteront l’année 2017 par la Finale régionale des Jeux du Québec. Ceux-ci tenteront de se tailler une place dans la délégation Mauricie » a souligné Steven Bernard, entraineur du CPVTR.



Élite #3

Pendant ce temps, la compétition Élite #3 se tenait à Sherbrooke. À l’instar d’autres patineurs de niveau Élite, les patineurs de catégorie Élite du CPVTR avaient pris congé en prévision des Championnats canadiens juniors qui se dérouleront à Calgary la semaine prochaine. Ces absences laissaient place à quelques invitations à des patineurs de niveau provincial, afin de leur permettre de vivre l’expérience du circuit Élite et de tester leurs performances avec les meilleurs patineurs du Québec.



Alexandre Noël, 15 ans du CPVTR, avait obtenu cette précieuse invitation. Le patineur de Trois-Rivières en a profité pour gagner en expérience de stratégie de course, fracassant au passage le record du club au 1500 m (2 : 19 ; 75). Satisfait de ce premier pas dans la cour des grands, il termine au 43e rang des patineurs présents.