Le Blizzard offre une victoire en fusillade aux nouveaux entraîneurs

"Ce n'est qu'un match vous direz, mais tout le monde est bien heureux de cette victoire et de l'ambiance qui règne dans notre équipe!" C'est ce qu'a déclaré le nouvel entraîneur-chef du Blizzard de Trois-Rivières, Sébastien Vouligny, suite au gain de 5-4 en fusillade contre l'Assurancia et leurs 1007 partisans à Thetford Mines samedi soir.

Jonathan Bellemare a été le seul à marquer lors des tirs de barrage en déjouant Gabriel Girard au deuxième tour. Marco Cousineau a bloqué les tirs de Simon Gamache, Jean-Michel Daoust et Matthew Medley. "Marco a été solide dans ce match, particulièrement en fusillade. Il est un des facteurs de notre victoire", d'ajouter Vouligny qui a vu son gardien recevoir 42 lancers contre 35 vers Gabriel Girard.

Tirant de l'arrière 2-0 tôt dans le match sur des buts de Christophe Losier (7ème) et Sébastien Courcelles (8ème), Nicolas Corbeil a marqué son 15ème but de la saison à 9:04 pour réduire l'écart de moitié.

Yann Joseph, dès la dixième seconde de la deuxième période, ramenait les deux équipes à la case de départ avec son quatrième but de la saison. Mathieu Guertin (8ème) et Marc-André Huot (12ème) procuraient les devants aux Trifluviens plus tard dans la période.

Frédérick Côté et Maxime Vachon ont jeté les gants dans cette période médiane et Francis Lessard a été expulsé de la rencontre en milieu de la période suite à une inconduite grossière. Matthew Medley (6ème) redonnait espoir aux Thetfordois avec son but marqué avec 20 secondes à jouer à cette période pendant des pénalités à Yann Joseph et Mathieu Guertin.

Pierrick Martel a envoyé le match en prolongation avec son deuxième but de la saison à 11:35 en troisième période.

Transaction avec Jonquière qui amène Jérémy Vigneault-Bélanger

En route vers Thetford Mines, le Blizzard annonçait une transaction avec les Marquis de Jonquière qui amenait le joueur de centre de 24 ans Jérémy Vigneault-Bélanger.

En retour, les droits sur Stefano Giliati sont cédés à la formation du Saguenay. Du même coup, les droits sur Yann Sauvé s'en vont à Jonquière pour compléter la transaction qui a amené François Fortier à Trois-Rivières.

"Jérémy est un joueur de centre qui va pouvoir pivoter notre troisième trio et il sera bien utile en avantage numérique", d'expliquer le nouveau directeur général Samuel Fortier bien heureux de cette transaction.

Le nouveau venu a un bon gabarit avec ses six pieds et presque 200 livres. Il a 105 points en 88 matchs dans la LNAH, dont 36 buts. Il a amassé 12 points en 11 matchs à Jonquière depuis le début de la saison.

Le prochain rendez-vous local du Blizzard aura lieu le vendredi 9 décembre à 20 heures alors que les Prédateurs de Laval seront les visiteurs. Les partisans sont invités à apporter des toutous pour les lancer sur la glace au premier but de leurs favoris. Ces peluches seront remises à des organismes de la région trifluvienne pour faire le bonheur d'enfants défavorisés.