Remue-ménage chez le Blizzard : Desjardins remercié, Vouligny comme entraîneur

Le Blizzard de Trois-Rivières annonce qu'il a remercié l'entraîneur-chef et directeur général Bob Desjardins. Le poste de directeur général sera désormais occupé par Samuel Fortier alors que Sébastien Vouligny, qui occupe le poste de vice-président hockey, devient le pilote de l'équipe.

Il est à noter que Jonathan Lessard conserve son poste d'entraîneur-adjoint avec l'équipe.

Sébastien Vouligny est arrivé chez le Blizzard il y a quelques semaines à titre de vice-président hockey. Le président et copropriétaire de l'équipe, Ronald Lavertu, avait nommé Vouligny à ce poste voulant une personne de confiance pour superviser le département hockey de la formation.

"Ce n'est pas une décision facile à prendre et nous désirons remercier Bob Desjardins pour les efforts déployés lors de son passage avec l'organisation. À partir de maintenant, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous allons miser sur une approche consultative et sur la façon d'impliquer nos joueurs pour retrouver le chemin de la victoire", d'expliquer le nouvel entraîneur qui est ce que nous appelons un 'coach de vie' au niveau professionnel.

"Nous allons tout faire pour offrir aux partisans une équipe intense dans laquelle ils pourront s'identifier. Et pour nos joueurs, je veux qu'on forme un groupe des plus unis dans toutes les formes du jeu", de conclure celui-ci.

Les amateurs de hockey senior connaissent Samuel Fortier qui provient de l'organisation du Bigfoot - Familiprix de Saint-Léonard-d'Aston dans la Ligue de hockey senior 'A' de la Mauricie. Une organisation fière et gagnante qui multiplie, année après année, les titres dans le circuit mauricien.

"Je suis dans le hockey senior depuis six ans et je connais bien la ligue. Les dernières années comme directeur général au niveau senior m'ont permis d'en apprendre beaucoup. Je suis prêt à relever le défi. Je promets que je serai un directeur extrêmement travaillant qui pourra ramener une identité propre au Blizzard de Trois-Rivières", de commenter Samuel Fortier.

"Je travaille avec Sébastien (Vouligny) depuis cinq ans au niveau sportif et au travail. Je sais de quoi nous sommes capables. Je veux bâtir notre équipe en fonction de la proximité des joueurs et de leur implication", dit-il en guise de conclusion.

Le nouveau personnel en place aura tout un défi comme entrée de jeu avec une série aller-retour contre l'Assurancia de Thetford Mines ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières et ce samedi à 19h30 au Centre Mario-Gosselin à Thetford Mines. Il est à noter que Marc-André Huot et Chris Cloutier sont sous le coup de suspensions d'une et cinq rencontres, respectivement. Enfin, Stéphane Boileau et Pierre-Olivier Beaulieu rateront les matchs du weekend pour des raisons professionnelles.