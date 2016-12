Les Aigles recherchent des familles d’accueil

L'organisation des Aigles de Trois-Rivières est à la recherche de familles d'accueil pour la saison 2017. Ces dernières seront appelées à héberger un ou plusieurs joueurs de l'équipe du 1er mai jusqu'à la fin de la saison prévue aux alentours de la mi-septembre.

La saison dernière était un essai pour le programme des familles d'accueil. Les résultats prouvent que l'expérience a été appréciée par les joueurs et les familles. Que ce soit une jeune famille avec des enfants ou encore une personne seule, toutes les situations furent un franc succès.

Les familles intéressées doivent fournir une chambre privée au joueur et s’attendre à ce qu’il ait un horaire irrégulier. L’athlète sera responsable de ses repas, sa lessive et son transport. Des règles strictes sont aussi en vigueur pour l’alcool et le tabac.

Les familles qui accepteront d’héberger un joueur recevront, à titre de compensation, deux billets de saison. Elles seront aussi invitées aux événements de l’équipe.

Pour toutes questions ou encore pour soumettre votre candidature, contactez Richard Lahaie au 819 384-6038 ou par courriel à rlahaie@cgocable.ca.



Témoignage

L’été dernier, Jean Lefrancois a accueilli chez lui le lanceur Scott Kuzminsky. Il a accepté de partager son expérience.

Étant amateur de baseball, j’étais très heureux de la venue des Aigles à Trois-Rivieres. Lorsque l’organisation a demandé aux gens de devenir une famille d’accueil pour les joueurs, j’ai levé ma main sans hésiter. Sachant que les joueurs ne gagnent pas de gros salaire et qu’ils sont tous passionnés de leur sport, j’ai trouvé que c’était une belle façon de les aider et également les intégrer dans la communauté.



Au début du mois de mai, le grand Scott Kuzminsky est débarqué chez moi avec ses bagages pour un séjour de quatre mois. Ce séjour que j’appréhendais être long c’est rapidement transformé en une belle expérience qui a passée vraiment trop rapidement. Scott s’est très vite adapté à son nouvel environnement et auprès des gens que je côtoyais.

Malgré la saison difficile, je pense que Scott a passé un excellent séjour. J’ai fait tout mon possible pour qu’il se sente chez lui dans ma maison. En fait, il était chez lui pour la saison. Pour moi, ça été une très belle expérience humaine et sportive même dans les moments plus difficiles sur le terrain.

Je pense que pour apprécier pleinement l’expérience, il faut s’impliquer avec le joueur et créer des liens. Scott est arrivé ici comme un étranger et il a quitté comme un ami. Si l’occasion se présente encore en 2017, je vais lever la main de nouveau.