La Jeune Chambre de la Mauricie est fière d’annoncer la tenue d’une deuxième édition pour La Descente : challenge de boîtes à savon. Ayant connu un grand succès en septembre dernier avec la participation de plus d’une dizaine d’équipes, l’organisation se lance le défi de concocter une deuxième édition qui réunira encore plus de participants, soit une trentaine d’équipes.



L’idée derrière La Descente est de fournir un but rassembleur aux équipes de travail grâce à une activité de construction d’une boîte à savon. En effet, c’est une façon de créer des liens de confiance et de consolider les équipes formées d’employés d’organisations de la région différemment. Le « team building » opère dans le processus de création et de construction d’une boîte à savon puis, vient la journée de compétition où les équipes mettent à l’épreuve leur bolide lors de descentes en un contre un. L’édition 2016 a su attirer pas moins de 1 000 spectateurs et a permis à la Jeune Chambre de la Mauricie et à ses partenaires de faire un clin d’œil aux courses qui avaient traditionnellement eu lieu dans la côte Père Marquette de Trois-Rivières dans les années 1970-1980. La volonté du comité organisateur est d’utiliser à nouveau ce site pour 2017.



« La réponse a été bonne pour la première édition et nous voulons être en mesure de positionner l’activité comme un incontournable pour les entreprises de la région. Déjà, d’autres entreprises nous ont manifesté leur intérêt à prendre part à la deuxième édition après avoir vu le déroulement de cette année », d’affirmer Ghislain Gervais, président de la Jeune Chambre de la Mauricie. Cette dernière comptera à nouveau sur la collaboration d’Acolyte pour 2017.



Cette annonce fait suite à la remise d’un chèque de 500 $ au Centre de pédiatrie sociale de TroisRivières par le comité organisateur de La Descente 2016 au cours des derniers jours. En effet, celuici s’était engagé à remettre une partie des profits amassés dans le cadre de cette activité à un organisme de la région. Les inscriptions pour la deuxième édition débuteront au cours des prochains jours. Les entreprises et les organismes sont invités à se rendre sur le site web de la Jeune Chambre (www.jcmauricie.com) pour plus d’information.