Les patineurs du CPVTR s’illustrent sur les différents circuits de compétition

Trois-Rivières était l’hôte de la 2e compétition régionale de la saison. Sur les quelque cent trente patineurs présents, trente-deux représentaient le CPVTR Les Élans. Une des plus grandes délégations que le CPVTR a menées sur ce réseau de compétition jusqu’à maintenant.



Dans la catégorie 10 ans et plus, groupe 1, Tai Massicotte a remporté les grands honneurs en réalisant une compétition parfaite pour monter sur la première marche du podium, suivi par Simone Aubin qui a décroché la médaille d’argent. Chez les 6 à 9 ans, groupe 1, Clémence Brunelle a elle aussi réalisé une compétition parfaite terminant première sur toutes les distances, pour décrocher la médaille d’or. Dans le même groupe, Alyssia Cloutier a terminé au 3e rang pour remporter la médaille de bronze. Gabrielle Hamel (6 à 9 ans-groupe 2) a également très bien fait terminant au 2e rang de son groupe.



Dans la catégorie 6 à 9 ans, groupe 5, Yuuto Kurihara-Piché a lui aussi connu une journée de rêve, remportant ses courses sur toutes les distances pour récolter la médaille d’or. De la même catégorie d’âge au groupe 6, Jérémy Paquet et Moira Tilman, se sont également illustrés terminant respectivement au 1er et au 2e rang. Jérémy Paquet est également monté sur la première marche du podium dans le groupe 7.

Enfin, dans la catégorie 6 à 9 ans, groupe 9, le CPVTR a été présent sur toutes les marches du podium. Amire El Hossini a terminé au premier rang, suivi de Juan José Bazurto en 2e position et de Charles Tardif qui complétait le podium en 3e position.



Le niveau régional soulignant les 4es positions, le jeune William Samson (6 ans) a remporté la médaille de fer chez les 6 à 9 ans — groupe 2 tout comme Soraya Akachouchou (6 à 9 ans - groupe 3) et Simon Beaudoin (6 à 9 ans - groupe 9).



Soulignons la 5e place de Thomas Tardif (groupe 3), d’Antoine Pond (groupe 5), de Jean-Nicolas Leclerc (groupe 8) et d’Elsa Lévesque (groupe 9), la 6e place de Maxime Chandonnet (groupe 1), de David Abel (groupe 3), d’Alexandre Vézina (groupe 5), d’Émile Godin (groupe 6), de Justine Beaumier (groupe 8) et d’Émilie Pond (groupe 9), la 7e place de Juliette Boisselle (groupe1) et de Victoria Godin (groupe 9), la 8e place de Benjamin Picard (groupe 3), la 9e place de Laurie Cloutier (groupe 9), la 10e place de Vincent Chandonnet (groupe 7) et la 11e place d’Estelle Duquette (groupe 2) qui complétaient la délégation trifluvienne.



Qualification nationale canadienne ouverte — courte piste

La ville de Saguenay accueillait près de 120 patineurs de vitesse sur courte piste en provenance de partout au pays, pour cette importante qualification nationale ce week-end. La Qualification nationale canadienne ouverte représente une étape importante dans la saison des patineurs de vitesse sur courte piste qui n’ont pas participé aux Sélections des Coupes du monde d’automne puisqu’elle est l’une de leurs dernières opportunités pour se qualifier pour les compétitions de sélection en vue des Championnats du monde seniors et juniors 2017.



Cette année, Léa Chamberland Dostie, Louis-Étienne Bellavance et Simon Daudelin avaient obtenu leur laissez-passer pour cette importante compétition.



Le week-end s’est bien déroulé pour les trois Trifluviens puisque les résultats obtenus au terme du week-end leur permettront de passer à la ronde suivante. En fait, les athlètes de la région visaient l’une des 32 places, par sexe, disponibles pour prendre part aux Championnats canadiens juniors, présentés du 16 au 18 décembre, à l’Anneau olympique de Calgary et servant de sélection pour l’équipe junior qui représentera le pays aux Championnats mondiaux juniors, du 27 au 29 janvier, à Innsbruck, en Autriche.



Longue piste — Première ronde de qualification en vue des Championnats canadiens par catégorie d’âge : les patineurs de Trois-Rivières se positionnent bien !

L’anneau de glace Gaétan Boucher était l’hôte de deux compétitions simultanées le week-end dernier ; la compétition hybride #1 provinciale et la Coupe-Québec #1. La compétition hybride provinciale servait de première ronde de qualification en vue de sélectionner la délégation du Québec au « Championnat canadien longue piste par catégorie d’âge » qui aura lieu à Edmonton les 4-5 février 2017.



Érika Joly (10 ans), Mya Joly (12 ans), Audrey Beaumier (13 ans), Mathis Hamel (13 ans), Philippe Daudelin (14 ans) et Simon Oleg Bourassa (15 ans) tentaient leur chance en vue d’obtenir leur laissez-passer pour les Championnats canadiens dans leur catégorie d’âge.



Au terme de cette première ronde, Mya Joly a récolté la médaille d’or chez les 12-15 ans tout comme Philippe Daudelin chez les 14-15 ans. Du même groupe Simon Oleg Bourassa a mis la main sur la médaille de bronze. La cadette de la délégation ne s’en est pas laissé imposer, récoltant une médaille de bronze chez les 10-11 ans.



Au-delà des médailles obtenues, les points obtenus ce week-end étaient fort importants. C’est le cumul des points des 2 compétitions hybrides qui détermineront les patineurs qui pourront accéder au Championnat canadien dans leur catégorie d’âge. La 2e étape de cette compétition qui se déroulera le 17 décembre prochain sera déterminante pour les patineurs trifluviens.



Si tout se déroule comme prévu le 17 décembre prochain, il y a de fortes chances que les patineurs vivent une belle expérience de longue piste à Edmonton en février prochain ! Actuellement, Mya Joly (12 ans), Philippe Daudelin (14 ans) et Simon Oleg (15 ans) se positionnent au 1er rang de leur catégorie d’âge. Érika Joly (10 ans) et Audrey Beaumier (13 ans) sont classées au 3e rang et Mathis Hamel (13 ans) au 5e rang. Les patineurs du CPVTR se disent prêts à tout donner pour obtenir le maximum de points dans la 2e ronde !



François Abel (10 ans) du CPVTR était également présent à la compétition. Malgré le fait qu’il ne pourra accéder aux Championnats canadiens par catégorie d’âge cette année (en raison de son âge), Abel s’est illustré chez les 10-11 ans en remportant la première position.



Dans le segment Coupe Québec#1, Vincent Bertrand du CPVTR a obtenu une 9e position au 1000 m et au 1500 m ainsi qu’une 12e position au 500 m.