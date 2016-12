Deschatelets et Archambault font mal au Blizzard

Sylvain Deschatelets et Étienne Archambault ont fait très mal au Blizzard de Trois-Rivières qui s'est incliné 6-3 contre les 3-L de Rivière-du-Loup devant moins de 600 amateurs au Colisée de Trois-Rivières.

Le premier a marqué un but et récolté quatre mentions d'aide et le second, un ancien du Blizzard, a réussi un tour du chapeau pour porter son total de buts à 14 cette saison.

Les visiteurs ont pris les devants 2-0 dès l'engagement initial sur le premier des trois buts d'Archambault dès la 31ème seconde de jeu. Benjamin Lecomte a suivi avec son premier but de la saison à 14:26.

Les 3-L ont accentué leur avance à 5-0 après 40 minutes de jeu. Étienne Archambault a profité de l'indiscipline des protégés de l'entraîneur Bob Desjardins pour compléter son tour du chapeau. Sylvain Deschatelets (6ème) a marqué l'autre but en milieu de période alors que le Blizzard était en avantage numérique.

Dave Hamel et Martin Larivière ont jeté les gants quelques instants après le cinquième but des Louperivois. Mathieu Laverdure et Chris Cloutier ont suivi à la reprise du jeu et ce dernier a été chassé du match ayant reçu une pénalité pour avoir été l'agresseur.

Les Trifluviens ont répliqué avec trois buts au dernier tiers. Toby Lafrance a marqué son deuxième but de la saison à la 65ème seconde de jeu et Jonathan Bellemare a suivi avec son cinquième but de la saison à 3:46 alors que le Blizzard était à court d'un joueur.

Sébastien Payette redonnait une avance de quatre buts aux visiteurs avec son premier but de la saison à 4:52 et Nicolas Corbeil complétait le pointage avec son 12ème but de la saison à 17:38.

Cette troisième période a été assez chargée sur le plan des pénalités. Pour le Blizzard, Marc-André Huot a été expulsé du match alors que les officiels ont décerné une pénalité d'inconduite grossière tôt dans la période. Chez les 3-L, Sylvain Deschatelets a été envoyé aux douches suite à une pénalité pour avoir agressé un joueur trifluvien. Enfin, Dave Hamel et Francis Lessard ont jeté les gants à la toute fin de la rencontre.

Le gardien des 3-L, Derick Roy, a brillé ayant reçu 44 lancers dans la rencontre. Les gardiens Marco Cousineau et Marc-Antoine Gélinas ont fait face à 27 lancers. Ce dernier a pris la place du partant après le quatrième but des vainqueurs.

Cette défaite du Blizzard fait mal alors que l'équipe est maintenant à cinq points des Prédateurs de Laval et du sixième rang du classement de la Ligue nord-américaine de hockey. Rappelons que la dernière équipe au classement est exclue des séries éliminatoires.

Le Blizzard disputera son prochain match local ce vendredi à 20 heures alors que l'Assurancia de Thetford Mines sera le visiteur au Colisée de Trois-Rivières.