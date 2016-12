Les Aigles lancent leur programme relève

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières a annoncé ce matin la réorganisation de sa structure de développement. Dorénavant, les Aigles de la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec (LBJEQ) seront introduits au nouveau programme relève de la grande famille des Aigles qui regroupe déjà les formations de catégorie AA du niveau moustique à junior.

Après quatre saisons, l’état-major des Aigles a convenu de fusionner ses programmes de développement dans le but de maximiser ses ressources. Après la réorganisation de l’Académie Les Aigles, qui misera sur des entraineurs de toutes les équipes de la structure, les équipes mineures seront regroupées dans un même programme appelé «Relève».

«Nous nous inspirons beaucoup du modèle européen où l’équipe professionnelle assure le développement des jeunes joueurs. Notre équipe junior élite est très importante à nos yeux et c’est dans cette optique que nous voulons la placer dans un environnement gagnant», explique le président des Aigles, Marc-André Bergeron.

La tâche reviendra à Steeve Ager, directeur de la structure relève, d’assurer les différents suivis et la communication entre les paliers de l’organisation et de voir à accroître les liens avec la communauté du baseball mineur en Mauricie et ailleurs en province. Il sera appuyé par Louis Benoit, ancien directeur général des Aigles junior, au poste de gouverneur qui aura pour mission de créer une équipe de bénévoles.

« Mon principal mandat sera d’assurer la gestion des huit équipes du programme relève, et ce, dans une même logique de continuité et de développement où chacune des entités de notre structure bénéficiera de la force des autres. L’ajout de l’équipe junior élite à notre programme permettra notamment d’augmenter le sentiment d’appartenance et la motivation de nos jeunes joueurs de baseball de la Mauricie en les rapprochant de ce rêve, disons-le, à leur portée», précise Ager.

De nouveaux adjoints

Le gérant des Aigles junior, Jean-Philippe Lemay, a complété son équipe d’entraineurs. Jean-Félix Proulx et Alexandre Béland, deux anciens porte-couleurs des Aigles junior, l’épauleront sur le terrain.

Proulx a terminé son stage junior en 2014. Depuis, il s’est aligné avec Trinidad State (NJCAA D1) et Nyack College (NCAA D2). Quant à Béland, il est à la tête du programme de baseball du Collège Laflèche après des saisons avec les équipes de l’Université Cochise (NJCAA D1) et de l'Université Post (NCAA D2).