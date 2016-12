Le Blizzard de Trois-Rivières méritait mieux en ce dimanche

Passer proche ne compte pas. Le Blizzard de Trois-Rivières le sait trop bien et ce sont les Éperviers de Sorel-Tracy, les meneurs au classement de la Ligue nord-américaine de hockey, qui sont repartis avec la victoire au compte de 2-1 en prolongation.

C'est Marco Charpentier qui a mis fin au débat à la 59ème seconde de la période supplémentaire avec son 17ème but de la saison. Un tir qui n'a donné aucune chance au gardien Marc-Antoine Gélinas. Ce dernier s'est signalé tout comme son adversaire, Charles Corsi, tout au long du match. Corsi a reçu 46 tirs, dont 23 en première période, contre 24 pour Gélinas.

Les Éperviers n'ont dirigé que deux lancers vers Marc-Antoine Gélinas en première période. Un de ces tirs s'est retrouvé derrière la ligne rouge à 6:19 grâce à Vincent Couture qui inscrivait son 11ème but de la saison.

Les amateurs ont eu droit à deux combats à la période médiane. D'abord, David Lacroix et Francis Lessard en ont mis plein la vue aux 750 personnes présentes au Colisée de Trois-Rivières suivi d'un affrontement entre Guillaume Coudé-Tremblay et Chris Cloutier. Lessard a eu droit à un bel accueil de ses partisans lors de son premier match local de cette saison.

Pierre-Louis Sleigher venait d'être envoyé au cachot et l'annonceur n'avait prononcé que quelques syllabes de cette pénalité survenue à 22 secondes de la fin de la troisième période quand Mathieu Guertin a marqué son sixième but de la saison à 19:43 pour envoyer ce match en prolongation. Nicolas Corbeil et Toby Lafrance ont obtenu les mentions d'aide.

Les deux formations vont se retrouver ce vendredi à 20 heures au Colisée Cardin à Sorel-Tracy. Le prochain match local du Blizzard aura lieu le dimanche 27 novembre à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières alors que les 3-L de Rivière-du-Loup seront les visiteurs.