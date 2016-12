C’est la 30e édition du tournoi Provincial Novice-Midget de Bécancour !

La population de la Ville de Bécancour s’apprête à accueillir, du 1er au 11 décembre prochain, les jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de partout au Québec alors que se tiendra la 30e édition du Tournoi provincial Novice-Midget. Cette édition est sous la coprésidence de messieurs Stéphane Guillemette et Benoît Côté, tous deux impliqués auprès de l’organisation depuis nombre d’années, étant parents de jeunes hockeyeurs bécancourois.



Avec 40 équipes inscrites pour quatre catégories, le tournoi est à son comble en 2016. Douze équipes s’affronteront dans la catégorie Novice A, douze équipes aussi s’affronteront pour la catégorie Novice B, alors que huit se disputeront le titre de la catégorie Novice C. Cette année exceptionnellement, la catégorie Midget BB affiche aussi complet avec huit équipes présentes! « La qualité du tournoi ne sera que bonifiée cette année avec une telle participation d’équipes provenant du Midget BB, le coup de patin plus rapide et les stratégies de jeux plus développées, donnera aux gens dans les gradins un beau spectacle! », exprime l’un des coprésidents du tournoi, Stéphane Guillemette. Ajoutons que l’installation du tableau indicateur électronique, acquis en 2015 à l’occasion des festivités du 50e anniversaire de la Ville de Bécancour, permet aussi de bonifier l’expérience des spectateurs présents à l’Aréna Roland-Rheault.

Les revenus générés par ce tournoi sont remis à l’Association du hockey mineur de Bécancour, permettant ainsi de maintenir des coûts d’inscription raisonnables pour toutes les équipes. Cette année, plus de 600 joueurs s’exécuteront sur la glace, un chiffre comparable aux éditions précédentes du tournoi.



Nouveautés !

Une entrée remarquée sur la glace

Pour cette 30e édition, l’organisation du tournoi a voulu faire grand! Effectivement, toutes les équipes, lors de leur arrivée sur la patinoire, seront présentées sous un jeu de lumières avec de la musique comme chez les professionnels ! Gageons que cette attention plaira à nos joueurs.

Un 5 à 7 hommage aux bénévoles

À l’occasion de cette 30e édition, la Ville de Bécancour et l’Association du hockey mineur de Bécancour s’unissent afin de convier tous les bénévoles associés au hockey sur glace à Bécancour depuis près de 30 ans, à un 5 à 7 hommage. Effectivement, afin de remercier cette centaine de personnes qui a contribué à l’essor du hockey bécancourois et au maintien de l’Aréna Roland-Rheault, un cocktail est organisé le vendredi 2 décembre 2016, de 17 h à 19 h, dans le salon VIP de l’Aréna Roland-Rheault.

Encore une fois cette année le tournoi peut compter sur la collaboration de la Ville de Bécancour comme partenaire principal de l’événement. De plus, nous soulignons la généreuse contribution du groupe MBI, Hockey Expert, d’ABI, de Home Hardware l’Acadien Bricoleur, ainsi que plusieurs autres commanditaires.



L’horaire du tournoi et la réglementation sont disponibles au tout nouveau site internet de l’organisation, soit le www.tournoibecancour.ca.