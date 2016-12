Blizzard: Francis Lessard en uniforme dès cette fin de semaine

Les bonnes nouvelles se poursuivent chez le Blizzard de Trois-Rivières. Le directeur général et entraîneur-chef avait un très grand sourire en ce lundi soir en annonçant la signature à temps plein du robuste défenseur Francis Lessard.

"Francis Lessard sera à la pratique de mercredi soir au Colisée (de Trois-Rivières) et en uniforme dès les matchs de cette fin de semaine", d'affirmer fièrement l'homme de hockey de l'organisation trifluvienne.

"Nous sommes excessivement fiers de cette signature, d'ajouter celui-ci. C'est un boost incroyable que Francis va nous apporter. Nos partisans seront très contents de le revoir tout comme les partisans de toute la ligue."

L'ex-membre des défunts Thrashers d'Atlanta et qui a aussi joué avec les Sénateurs d'Ottawa a passé 602 minutes au cachot en 104 matchs dans la Ligue nord-américaine de hockey.

"Personne dans notre équipe a baissé les bras et la venue de Francis n'est qu'un plus. Il va apporter cette petite étincelle qu'il faut avoir dans un moment comme celui que nous connaissons depuis le début de la saison", de conclure Bob Desjardins qui a, aussi, envoyé le défenseur Steve Pelletier aux Prédateurs de Laval en retour du gardien de but Pete Karvouniaris qui a évolué avec les défunts River Kings de Cornwall au cours des deux dernières saisons.

Le Blizzard visitera les Marquis à Jonquière vendredi à 20 heures avant de recevoir les Éperviers de Sorel-Tracy le dimanche 20 novembre à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières. Le match de vendredi soir sera présenté en webdiffusion au le www.mediaendirect.com. Pour ce qui est du match de dimanche, les amateurs pourront profiter de la promotion LES DIMANCHES EN FAMILLE où deux adultes et deux enfants de 12 ans et moins peuvent assister au match pour 35 dollars avec quatre boissons gazeuses et quatre hot dogs.