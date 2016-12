Un athlète en karaté-adapté du club de karaté Shito-Ryu Trois-Rivières ira au championnat canadien !

Daniel Bergevin-Beauregard, du Club de karaté Shito-Ryu de Trois-Rivières, s’est qualifié en kata pour le championnat canadien 2017 de Karaté Canada qui aura lieu à Québec du 24 au 26 février 2017. Cette compétition rassemblera les meilleurs karatékas du Canada en kata, en combat et en karaté-adapté.

Athlète de karaté-adapté (para-karaté), il a obtenu sa place grâce à sa participation aux qualifications pour l’équipe du Québec qui se tenait à Montréal, le 13 novembre dernier. Daniel Bergevin-Beauregard est âgé de 16 ans. Il pratique le karaté depuis 3 ans avec Sensei André Pronovost du Club de karaté Shito-Ryu de Trois-Rivières, qui enseignent depuis plus de 10 ans dans des cours appelés « défi-karaté ». Ce dernier a accompagné plusieurs dizaines d’athlètes ayant un handicap physique ou mental, un trouble envahissant du développement ou un trouble du spectre de l’autisme.

Depuis plus de 1 an, le club fait partie de l’Association pour le développement des arts martiaux adapté du Canada (ADAMA). Certains de ses entraîneurs suivent, ainsi, une formation afin d’offrir les meilleurs services à cette clientèle. Sensei Pronovost fait également partie du comité AWAD - Programme national de Karaté Canada pour l'intégration des athlètes ayant un handicap) dans les programmes et activités de karaté, y compris dans la structure de compétition.

Le karaté étant maintenant un sport olympique, les compétitions organisées par Karaté-Québec et Karaté-Canada sont un passage nécessaire dans le cheminement des athlètes voulant performer à un haut niveau. Le club de karaté Shito-Ryu de Trois-Rivières participe activement à leurs activités et leur compétition.