L'agent libre Carl Tremblay s'amène avec le Blizzard

S'il y a des gens qui croient encore que Bob Desjardins ne met pas d'efforts pour améliorer l'équipe, ils vivent sur une autre planète.

Le directeur général et entraîneur-chef du Blizzard de Trois-Rivières est fier d'annoncer la signature du défenseur et agent libre Carl Tremblay que les amateurs de hockey junior ont vu avec les Saguenéens de Chicoutimi et les Foreurs de Val-d'Or jusqu'à la fin de la dernière saison. Il avait commencé la saison dans la ECHL avec la formation de Elmira

Ce jeune arrière âgé de 21 ans et originaire de la ville de Québec était convoité par plusieurs équipes du circuit professionnel québécois. "Et il a décidé de venir avec le Blizzard de Trois-Rivières", d'affirmer fièrement Bob Desjardins.

"C'est un jeune défenseur développé pour bien faire dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je suis très heureux qu'il ait accepté de venir avec nous car il va apporter de la stabilité et de la profondeur à la ligne bleue. C'est un autre gros plus pour notre équipe", d'ajouter celui-ci tout en confirmant que Carl Tremblay sera en uniforme dès vendredi.