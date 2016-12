Compétition régionale et interrégionale : De belles performances pour la relève !

Le week-end dernier, Trois-Rivières était l’hôte de la première compétition du circuit interrégionale (secteur B). Onze patineurs représentaient les couleurs du CPVTR.



Florence Brunelle (groupe 1) a connu un sans-faute dans toutes ses distances. Ses performances lui ont valu la médaille d’or au cumul des points. Mya Joly, du même groupe, est également monté sur le podium récoltant la médaille de bronze. William Gagné, groupe 2 masculin, est également monté sur la plus haute marche du podium alors qu’Érika Joly a récolté la médaille d’argent, au groupe 2 féminin.



Chez les autres patineurs, Mathilde Chamberland Dostie (groupe 2) a connu de belles performances terminant au pied du podium avec une 4e position. Mathis Hamel (groupe 1) a terminé au 6e rang suivi de très près par Alexis Bélanger (groupe 1) au 7e rang. Renaud Duquette (groupe 2) est également terminé au 7e rang suivi de son coéquipier d’entraînement François Abel qui a terminé au 8e rang. Justine Boisselle (groupe 2) a terminé au 13e rang et Louis-Simon Trudel au 14e rang (groupe 3).



Compétition régionale

À la première compétition régionale de la saison, 19 patineurs composaient la délégation trifluvienne. Clémence Brunelle a connu une journée exceptionnelle et une compétition parfaite pour remporter l’or chez les 6-9 ans (groupe 1 mixte) tout comme William Samson chez les 6-9 ans (groupe 8 mixte). David Abel est également monté sur la plus haute marche du podium chez les 6-9 ans (groupe 4 mixte). De son côté, Soraya Akachouchou est repartie avec la médaille d’argent chez les 6-9 ans (groupe 8 mixte).



Tai Massicotte a récolté la médaille de bronze chez les 10 ans et plus (groupe 1 mixte) tout comme Juliette Boisselle, Estelle Duquette et Alexandre Vézina dans leurs groupes respectifs. Le circuit régional récompensant les 4e position, Simone Aubin a récolté la médaille de fer chez les 10 ans et plus (groupe 2 mixte), Alyssia Cloutier chez les 6-9 ans (groupe 1 mixte) et Vincent Chandonnet chez les 6-9 ans (groupe 8 mixte).



Soulignons la 5e position de Jean-Nicolas Leclerc (8 ans mixte), la 6e position de Maxime Chandonnet (8 ans mixte) et de Maya Govindan (7 ans mixte), la 7e position d’Émilie Pond (6 ans mixte), la 8e position d’Antoine Pond (8 ans mixte) et de Justine Beaumier (6 ans mixte), la 11e position de Gabrielle Hamel (9 ans mixte), la 12e position de Thomas Tardif (9 ans mixte).



« La relève impressionne et elle est chez nous ! », exprimait l’entraineur en chef du CPVTR Steven Bernard. « 100 % de nos patineurs de 10 ans et plus ont réalisé leurs standards pour accéder au circuit interrégional et cinq des six premiers patineurs du groupe1 chez les 6-9 ans sont de la Mauricie », a poursuivi celui-ci très fier de ses protégés.