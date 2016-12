François Fortier s'amène avec le Blizzard et nomination au niveau de l'organisation

Le Blizzard de Trois-Rivières a transigé avec les Marquis de Jonquière dans les dernières heures et acquis le vétéran ailier gauche François Fortier en retour de considérations futures.

Ce vétéran ailier gauche âgé de 37 ans avait été le tout premier choix des Marquis au repêchage de 2015 et a disputé 28 matchs la saison dernière amassant 29 points, dont 9 buts.

C'est en Europe que le hockeyeur originaire de Beauport a joué la majorité de sa carrière après avoir évolué dans la Ligue américaine de hockey et la ECHL au début des années 2000. Il a connu des saisons de 84 et 61 points à Vienne en 2010-2011 et 2013-2014.

"C'est un joueur qui va nous apporter du punch à l'attaque, d'expliquer le directeur général de l'équipe, Bob Desjardins, avant la pratique hebdomadaire au Colisée. Il va nous apporter du gros hockey et on a besoin de gars avec de l'expérience comme lui avec nous. Il a marqué partout où il est passé et ça ne fera pas exception avec nous."

Le nouveau venu chez le Blizzard ne cachait pas sa joie de s'amener à Trois-Rivières. "Je suis super content! Ça me prenait du changement et j'ai bien hâte d'évoluer avec le Blizzard. Je suis un gars capable d'évoluer des deux côtés de la patinoire, mais ma force est d'apporter de l'offensive. Et j'ai bien hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers", de commenter celui-ci alors qu'il était en route vers la cité de Laviolette.

François Fortier sera en uniforme dès cette fin de semaine. "Et je travaille sur d'autres dossiers. Je tiens à améliorer cette équipe et tous ensemble nous allons y parvenir", de conclure Bob Desjardins.

Enfin, le président du Blizzard, Ronald Lavertu, tenait à souligner l'arrivée de Sébastien Vouligny au sein de l'organisation. "Sébastien est associé chez Concordia développement du potentiel humain et relèvera directement de moi en tant que vice-président hockey. C'est un homme qui possède de l'expérience au niveau hockey (entre autres avec le Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston dans la LHSAM) en plus d'être coach de vie et analyste pour les entreprises", de préciser monsieur Lavertu.