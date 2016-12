Le Blizzard effectue tout un retour, mais s'incline contre Rivière-du-Loup

Le Blizzard de Trois-Rivières a réussi à combler un écart de quatre buts contre les 3-L de Rivière-du-Loup sans pouvoir l'emporter ce dimanche au Colisée de Trois-Rivières. Sylvain Deschâtelets a marqué le but vainqueur en milieu de troisième période et les visiteurs se sauvaient avec un gain de 6-5.

Le match avait bien commencé pour le Blizzard quand Marc-André Huot a marqué son huitième but de la saison à 6:36. Puis, le toît du Colisée s'est effondré sur la troupe de Bob Desjardins quand Mike Danton (2ème), Marc-André Tourigny (1er) et Marc-Olivier D'Amour (2ème) répliquaient avant la fin de la période. Le but de ce dernier a été inscrit alors que les Trifluviens étaient en avantage numérique.

Marc-Olivier D'Amour (3ème) a marqué son deuxième but du match tôt en deuxième période et Sawyer Hannay (2ème) procurait une avance de 5-1 aux 3-L à 5:00 au grand désarroi des quelques centaines d'amateurs présents au match.

Frédérick Côté a provoqué une étincelle en marquant son premier but de la saison à 5:47. Marc-André Huot a suivi avec son deuxième but du match et neuvième de la saison à 9:02 en avantage numérique. Jonathan Bellemare ramenait l'écart à un seul but avec son troisième but de la saison marqué à 14:02.

Mathieu Guertin nivelait le pointage à la grande joie des partisans du Blizzard à 7:24 en troisième période avec son troisième but de la saison. La fin de l'histoire... vous la connaissez, malheureusement.

Chris Cloutier et Martin Larivière ont jeté les gants dans cette rencontre contre Samuel Lévesque et Sawyer Hannay, respectivement.

Les gardiens du Blizzard, Marco Cousineau et Marc-Antoine Gélinas, ont reçu 36 lancers contre 26 vers Philippe Trudeau et Guillaume Decelles.

Le Blizzard se retrouve au dernier rang du classement de la Ligue nord-américaine de hockey avec quatre points contre six pour les formations de Laval et Rivière-du-Loup.