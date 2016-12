Déjà plus de 1200 billets vendus pour les deux rencontres des Canadiennes à Saint-Georges

L'organisation du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui organise les deux rencontres des Canadiennes de Montréal face aux Blades de Boston au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, a affirmé avoir vendu déjà plus de 1200 billets pour les matchs des 12 et 13 novembre prochains.

La rencontre du samedi commencera à 19 h alors que celle du dimanche s'amorcera à 13 h 30.

« La prévente va très très bien. On voulait vendre un minimum de 1000 billets pour avoir une foule semblable à ce qui se fait au Centre Étienne-Desmarteau, soit le domicile des Canadiennes. Finalement, nous aurons possiblement une foule supérieure. Il y a un bel engouement pour les deux joutes », affirme avec le sourire Diane Bélanger du comité organisateur du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges.

Lors des deux rencontres, entre la première et la seconde période, des équipes de hockey féminines joueront de petits matchs. Des filles de la Beauce, de Lotbinière et de Québec seront impliquées dans ces minis-matchs de hockey. De plus, de jeunes joueurs accompagneront les joueuses des Canadiennes lors de la présentation d'avant-match. Au total, ce sont 130 jeunes qui participeront aux activités de cette fin de semaine. Des rondelles seront vendues aux spectateurs au coût de 2 $ pour une ou de 5 $ pour trois rondelles pour le lancer de la rondelle entre la deuxième et troisième période de chaque rencontre. Celui qui placera la rondelle la plus proche du centre de la patinoire gagnera une poche de hockey chauffante Draysnake. Un tirage moitié-moitié aura également lieu lors de chaque partie. Les partisans pourront s'acheter des articles promotionnels à l'effigie des Canadiennes de Montréal lors des deux joutes en plus d'obtenir de l'information sur les camps de hockey féminin.

Au terme des deux matchs, il y aura des activités afin de permettre aux spectateurs de rencontrer les hockeyeuses des Canadiennes de Montréal. Une séance d'autographes se tiendra tout de suite après la rencontre de samedi. Dimanche, tout de suite après la partie, les amateurs pourront enfiler leurs patins et venir patiner avec les joueuses des Canadiennes.

Rappelons que les amateurs pourront voir sur la patinoire Marie-Philip Poulin de Beauceville et ses coéquipières chez les Canadiennes Charline Labonté, Caroline Ouellette, Lauriane Rougeau, Julie Chu, sans oublier la présence derrière le banc de l'équipe de Lisa-Marie Breton-Lebreux, originaire de Saint-Zacharie. Les Blades de Boston eux comptent sur la Québécoise Kayla Tutino dans ses rangs et la médaillée olympique, Tara Watchorn.

La prévente des billets se poursuit jusqu’à ce mercredi. Ceux-ci sont offerts au coût de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les 12 à 17 ans alors que les 11 ans et moins pourront entrer gratuitement. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets en ligne au même tarif en se rendant sur le lien suivant : hockeyfemininbeauce.laplaza.io/.