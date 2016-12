Le Blizzard en action samedi et dimanche

L'optimisme règne chez le Blizzard de Trois-Rivières à l'aube de la prochaine fin de semaine. La troupe de l'entraîneur Bob Desjardins s'est entraînée mercredi soir à l'aréna Claude-Mongrain en vue des affrontements de samedi soir contre les Éperviers à Sorel-Tracy et de dimanche à 16 heures contre les 3-L de Rivière-du-Loup au Colisée de Trois-Rivières.

Jeudi dernier, les Trifluviens signaient une première victoire cette saison en disposant des Prédateurs à Laval avant de s'incliner en prolongation contre l'Assurancia de Thetford Mines au Colisée dimanche dernier. Trois points sur quatre qui sont des plus importants quand on sait que la dernière équipe au classement de la Ligue nord-américaine de hockey ne participera pas aux séries éliminatoires.

Avec ces trois points, le Blizzard a rejoint les formations de Laval et de Rivière-du-Loup au cinquième rang du classement. Les trois équipes ont quatre points.

"Si on peut accumuler trois points sur quatre à chaque weekend, on va monter au classement. Il y a des joueurs qui ont gagné des points aujourd'hui (dimanche dernier) et d'autres qui en ont perdu. Je veux l'implication de tous à tous les matchs", selon Bob Desjardins qui ne pouvait pas compter sur son alignement complet dimancher dernier. Il faut dire que plusieurs joueurs traitent des blessures incluant Yann Joseph.

Une grosse commande attend le Blizzard samedi soir à 20 heures contre les Éperviers à Sorel-Tracy. La troupe dirigée par Serge Forcier partage le premier rang du classement avec les Marquis de Jonquière. Les deux équipes ont 14 points et les Sorelois ont perdu un premier match le weekend dernier contre le COOL-FM de Saint-Georges.

Dimanche, ce sont les champions en titre du circuit professionnel québécois, les 3-L de Rivière-du-Loup, qui seront les visiteurs au Colisée. L'équipe dirigée par Alain Gardner a un début de saison qui déçoit plusieurs avec une victoire en huit rencontres. Tout comme le Blizzard, les Louperivois tentent de mettre le train sur les rails. Et comme on l'a mentionné plus haut, la dernière équipe au classement ne fera pas les séries. Les deux équipes vont tout donner pour repartir avec les deux points et, autant que possible, en temps réglementaire.