Le Blizzard perd en prolongation contre l'Assurancia

Matthew Medley a marqué à la 52ème seconde de la période de prolongation pour permettre à l'Assurancia de Thetford Mines de l'emporter 5-4 contre le Blizzard au Colisée de Trois-Rivières. La troupe de Bob Desjardins qui récolte trois points sur une possibilité de quatre en fin de semaine et grimpe au cinquième rang du classement à égalité avec les formations de Laval et Rivière-du-Loup.

Nicolas Corbeil avait semé la joie chez les 611 spectateurs présents au match en envoyant le match en prolongation grâce à son sixième but de la saison marqué à 7:16 en troisième période.

Les deux équipes ont joué au jeu du chat et de la souris en s'échangeant les avances tout au long de la partie. Simon Courcelles (1er), Pierre-Olivier Beaulieu (1er) et Marc-André Huot (7ème) ont inscrit les autres filets des Trifluviens.

Les marqueurs pour les visiteurs sont Pierre-Luc Lessard (1er), Simon Gamache (6ème), Sébastien Courcelles (2ème) et Stéphane Goulet (4ème).

Marco Cousineau a reçu 34 tirs des visiteurs contre 31 pour Gabriel Girard.

"Je suis déçu du résultat du match d'aujourd'hui, mais très heureux de récolter trois points sur quatre, de commenter l'entraîneur Bob Desjardins après le match. Si on peut accumuler trois points sur quatre à chaque weekend, on va monter au classement. Nous n'étions pas avec notre alignement complet et on affrontait Thetford qui ne sont pas des pieds de céleri. Il y a des joueurs qui ont gagné des points aujourd'hui et d'autres qui en ont perdu. Je veux l'implication de tous à tous les matchs", dit-il en précisant que nous sommes dans un circuit professionnel où les joueurs sont rémunérés et doivent donner leur maximum. Et il garde les yeux ouverts pour continuer à améliorer l'équipe!

Le Blizzard visitera les Éperviers à Sorel-Tracy dès 20 heures samedi prochain avant de recevoir les champions en titre de la Ligue nord-américaine de hockey, les 3-L de Rivière-du-Loup, dimanche prochain à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières.