Le Blizzard signe son premier gain de la saison

Enfin! Elle est acquise cette première victoire pour le Blizzard de Trois-Rivières qui a défait les Prédateurs à Laval au compte de 8-4. Une victoire d'équipe qui permet à tout le monde de pousser un soupir de relâchement.

La troupe de l'entraîneur Bob Desjardins a pris les devants 2-0 en première période sur les buts de Stéphane Boileau (3ème) à 3:33 et Mathieu Guertin (2ème) à 18:39.

Nicolas Corbeil a inscrit un but en désavantage numérique tôt en deuxième période pour donner une avance de trois buts aux siens. Il a marqué son cinquième but de la saison pendant une pénalité à Carl Gélinas à 2:55. Marc-André Huot marquait le premier de ses deux buts à 17:51 lors d'une pénalité à Pierre-Luc O'Brien des Prédateurs. Ces derniers ont répliqué immédiatement avec deux buts rapides, ceux de Mathieu Brunelle (3ème) à 18:34 et Dominic Léveillé (1er) avec une seconde au cadran.

Le Blizzard a vu son avance réduite à un seul but quand Nicolas Dumoulin a marqué son premier but de la saison à 3:47. Heureusement, Marc-André Huot (6ème), Jonathan Bellemare (2ème) et Toby Lafrance (1er) ont mis le match hors de portée avec trois buts en moins de huit minutes, dont deux avec l'avantage d'un joueur. Mathieu Brunelle (4ème) a complété la marque dans la défaite des siens à 17:55 tout comme Nicolas Pard (3ème) en désavantage numérique et dans un filet désert avec 20 secondes à jouer. Chris Cloutier et Ryan Sullivan ont jeté les gants au cours de cette période.

Les gardiens Marco Cousineau et Adam Russo ont fait face à 33 lancers chacun dans cette rencontre.

C'est l'Assurancia de Thetford Mines qui sera au Colisée de Trois-Rivières dès 16 heures ce dimanche, veille de l'Halloween. L'organisation est en pleine préparation de l'événement et annonce que le Colisée sera décoré pour cette occasion. Des friandises seront remises aux enfants et il y aura des prix pour les meilleurs costumes. L'admission sera gratuite pour tous les enfants déguisés et qui sont accompagnés d'un adulte.