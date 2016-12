Michaël Beaudry s'amène avec le Blizzard dans une transaction avec Saint-Georges

Bob Desjardins avait promis qu'il allait continuer à travailler fort pour améliorer l'équipe et c'est ce qu'il fait. Le directeur général du Blizzard de Trois-Rivières a effectué une transaction avec le COOL-FM de Saint-Georges en plus de signer un jeune agent libre.

Le joueur de centre Michaël Beaudry a été acquis de la formation beauceronne en compagnie du septième choix de ces derniers au prochain repêchage en retour de Tommy Veilleux et d'un choix de cinquième tour.

L'homme de hockey du Blizzard avait des bons mots sur le jeune joueur âgé de 24 ans. "Michaël viendra combler de l'offensive chez nous. C'est un jeune joueur qui va nous apporter de la drive comme on dit dans le milieu", de commenter monsieur Desjardins.

Michaël Beaudry a évolué pour quatre formations dans la LHJMQ et a connu sa meilleure saison à Val-d'Or en 2011-2012 avec 70 points, dont 20 buts. Il vient de la région de Saint-Eustache.

L'agent libre qui s'est entendu avec le Blizzard est le jeune attaquant de 21 ans, Thomas Gobeil. Originaire de Saint-Hubert, il a évolué pour les formations de Baie-Comeau, Chicoutimi et Val-d'Or dans la LHJMQ.

"C'est un jeune attaquant qui arrive de la East Coast (ECHL) et qui s'en vient chez nous avec beaucoup de positif. Il a un bon physique (6' - 200 lbs.) et nous verrons ce qu'il a dans le corps. C'est le genre de joueurs qu'on a besoin", d'ajouter le directeur général.

Enfin, beaucoup d'amateurs se demandent ce qui se passe avec l'acquisition de Martin Trempe la semaine dernière. Rappelons que Trempe et trois autres joueurs, dont Stéphane Boileau, ont été acquis de l'Assurancia de Thetford Mines jeudi dernier.

"Nous nous sommes entendus et il ne reste qu'à trouver le moment opportun pour l'insérer dans l'alignement et lui faire jouer son premier match", de conclure Bob Desjardins.

Les Trifluviens disputeront deux matchs en fin de semaine. Jeudi, c'est une visite au Colisée de Laval pour y affronter les Prédateurs qui sont privés de plusieurs éléments et de leur entraîneur, Éric Haley, suite à la mêlée générale de vendredi dernier contre Sorel-Tracy. Le match aura lieu à 20 heures.

Dimanche, c'est l'Assurancia de Thetford Mines qui sera au Colisée de Trois-Rivières dès 16 heures en cette veille de l'Halloween. L'organisation est en pleine préparation de l'événement et peut déjà annoncer que le Colisée sera décoré pour cette occasion. Des friandises seront remises aux enfants et il y aura des prix pour les meilleurs costumes. L'admission sera gratuite pour tous les enfants déguisés et qui sont accompagnés d'un adulte.