Blizzard: Visite à Laval ce jeudi avant de recevoir Thetford Mines dimanche

Même si le Blizzard de Trois-Rivières n'a pas goûté à la victoire en six matchs, la direction de l'équipe et le personnel hockey est très optimiste. Tout le monde croit fermement que le meilleur est à venir pour la troupe dirigée maintenant par Bob Desjardins.

Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction de l'effort déployé par l'équipe lors des deux matchs du weekend dernier. "Personne ne peut dire qu'on n'a pas mis nos bottes de travail, d'affirmer l'entraîneur d'un ton optimiste. Nous n'avons pas eu notre petit break qui aurait fait qu'on puisse gagner."

Il voit une amélioration constante du jeu défensif de l'équipe depuis quelques matchs. "Nous avons accordé moins de 30 lancers ce qui est très bien dans cette ligue quand on connaît le talent qu'il y a. Nous irons à Laval jeudi soir (contre les Prédateurs) en attaquant le match positivement", dit-il avec confiance.

De son côté, celui qui dirigeait le Blizzard jusqu'au match de dimanche, Jonathan Lessard, a apporté quelques points qui sont dignes de mention. "On a une bien meilleure équipe que ce que les gens peuvent penser. Cela prend du temps avant que la chimie s'installe entre les joueurs. Et comme nous cherchons à améliorer l'équipe à certaines positions, il est clair qu'il y a du roulement et que les joueurs doivent apprendre à se connaître", d'expliquer celui qui est maintenant l'adjoint de Bob Desjardins.

D'ailleurs, il l'a répété encore la semaine dernière, Bob Desjardins cherche toujours à améliorer son équipe. "Il y a des choses qui s'en viennent et qui vont apporter du bon à l'équipe. Il y a toujours des possibilités de transactions et il y a des agents libres qui peuvent s'amener avec nous. Je suis confiant qu'on va connaître des jours meilleurs", de conclure l'homme de hockey du Blizzard.

Les Trifluviens disputeront deux matchs en fin de semaine. Jeudi, c'est une visite au Colisée de Laval pour y affronter les Prédateurs qui sont privés de plusieurs éléments et de leur entraîneur, Éric Haley, suite à la mêlée générale de vendredi dernier contre Sorel-Tracy. Le match aura lieu à 20 heures.

Dimanche, c'est l'Assurancia de Thetford Mines qui sera au Colisée de Trois-Rivières dès 16 heures en cette veille de l'Halloween. L'organisation est en pleine préparation de l'événement et peut déjà annoncer que le Colisée sera décoré pour cette occasion. Des friandises seront remises aux enfants et il y aura des prix pour les meilleurs costumes. L'admission sera gratuite pour tous les enfants déguisés et qui sont accompagnés d'un adulte.