Bob Desjardins prend place derrière le banc du Blizzard qui perd à Thetford Mines

Beaucoup d'action en ce dimanche dans l'entourage du Blizzard de Trois-Rivières alors qu'un match contre l'Assurancia à Thetford Mines était au programme.

D'abord, les 1007 spectateurs présents au Centre Mario-Gosselin ont vu du changement derrière le banc des Trifluviens alors que Bob Desjardins prenait place avec Jonathan Lessard et Jonathan Cyr comme adjoints. Les internautes ont bien vu que le nom du vétéran homme de hockey était indiqué comme entraîneur-chef ce qui a amorcé les discussions sur les réseaux sociaux.

"Jonathan (Lessard) m'a appelé hier soir (samedi) pour me dire qu'il ne se sentait pas à l'aise avec ce rôle et m'a demandé de prendre la place, d'expliquer le directeur général du Blizzard pour éviter toutes les rumeurs à ce sujet. On s'entend à merveille et nous voulons travailler ensemble dans la même direction, celle des victoires. Il tient à cette équipe et veut qu'on forme tous ensemble une bonne équipe."

De son côté, Jonathan Lessard était très positif et serein face à sa décision qui était prise depuis jeudi soir. "Je viens à l'aréna pour avoir du fun et comme adjoint j'ai du fun! On a une meilleure équipe et il faut que les gens comprennent qu'une chimie dans une équipe de hockey ne se forme pas en l'espace de quelques jours. Je suis très heureux de cette décision. Nous allons continuer à travailler très fort tout le monde ensemble avec Bob comme entraîneur, Jonathan (Cyr) et moi comme adjoints ainsi que notre consultant Sébastien Roulier qui s'est joint à nous jeudi."

Puis, le Blizzard s'est incliné 5-3 contre la formation thetfordoise dans un match où "les gars ont travaillé très fort, selon Bob Desjardins. Personne ne peut dire que nous n'avons pas mis nos bottes de travail en fin de semaine. On a perdu Yann Joseph au courant de la rencontre en raison d'une blessure, mais personne n'a baissé les bras. Simon Courcelles a joué un très fort match contre son ancienne équipe tout comme Martin Larivière que j'ai réuni avec Chris Cloutier sur la troisième ligne. Et Marco Cousineau a fait des gros arrêts (sur 27 lancers)." Nous publierons d'autres commentaires du nouvel entraîneur un peu plus tard cette semaine.

Stéphane Goulet (2ème et 3ème) a marqué deux buts incluant celui qui a procuré ce gain à l'Assurancia à 12:59 en deuxième période. Gabriel Lemieux (2ème), Olivier Croteau (3ème) et Bruno St-Jacques (1er) ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

Marc-André Huot (4ème), Jonathan Bellemare (1er) et Nicolas Corbeil (4ème) ont marqué les filets des Trifluviens qui subissent un sixième revers en autant de matchs. Ils ont dirigé 26 lancers vers Jean-Philippe Levasseur. Soulignons que Martin Larivière et Chris Cloutier ont jeté les gants contre Maxime Vachon et Thomas Bellemare.

Le Blizzard sera sur la route jeudi soir pour affronter les Prédateurs à Laval dès 20 heures avant d'accueillir l'Assurancia de Thetford Mines dimanche prochain à 16 heures. La direction de l'équipe dévoilera la promotion pour ce match de la veille de l'Halloween en début de semaine.