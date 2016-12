Transaction importante qui ramène Stéphane 'Doc' Boileau avec le Blizzard

Pendant que le Québec regardait les premiers moments de Carey Price avec les Canadiens de Montréal cette saison, le Blizzard de Trois-Rivières complétait une importante transaction avec l'Assurancia de Thetford Mines.

"Je suis très heureux de redonner le 'Doc' aux amateurs de Trois-Rivières!" C'est ce qu'a affirmé fièrement le directeur général Bob Desjardins en annonçant qu'il avait rapatrié Stéphane Boileau en retour du meilleur pointeur de la Ligue nord-américaine de hockey la saison dernière, Thomas Beauregard.

De plus, Toby Lafrance, Simon Courcelles et le robuste Martin Trempe deviennent des membres du Blizzard qui reçoit, aussi, un choix de sixième ronde au prochain repêchage. En retour, les droits de Tommy Tremblay et Marc-Olivier Mimar sont cédés à Thetford Mines ainsi qu'un choix de troisième ronde.

"Il est dommage qu'on doive se départir du meilleur pointeur de la ligue, de commenter monsieur Desjardins. Nous étions rendus à ce point et je dois travailler à améliorer notre équipe. Je tiens à remercier Thomas pour ses contributions à notre formation. Le 'Doc' est content de revenir jouer ici et il sera présent dès vendredi soir (contre Jonquière) au Colisée."

Les amateurs étaient bien déçus l'an dernier quand l'organisation avait envoyé celui qui a été le capitaine de notre formation à Thetford Mines en retour de Keven Veilleux. Stéphane Boileau, qui a 113 buts et 130 passes pour 243 points en 192 matchs, avait un message à transmettre aux partisans des deux équipes.

"Je suis très surpris de cet échange puisque je ne m'en attendais aucunement. Une sensation de "déjà vu" de moins d'un an. C'est un retour aux sources pour moi et je suis content de revenir à Trois-Rivières car cette ville a toujours été comme un 2e chez moi. Je me rapproche de chez moi et j'ai déjà très hâte de retrouver la gang de gars que je connais très bien. J'espère pouvoir être la bougie d'allumage pour permettre de remettre l'équipe sur la voie de la victoire. J'aimerais cependant remercier l'organisation de Thetford Mines qui a été très professionnelle. Je vais m'ennuyer des joueurs et du personnel où j'ai été traité à merveille. Bref, un nouveau départ et un retour aux sources pour moi. Nous tenterons de retrouver le chemin de la victoire dès demain soir à Trois-Rivières!"

Toby Lafrance est âgé de 29 ans et évoluait en France au cours des cinq dernières saisons. Le natif de Valcourt en Estrie n'a joué que deux matchs avec l'Assurancia où il a récolté une mention d'aide. "Il a connu des bonnes saisons partout où il a joué et je suis confiant qu'il va nous donner un fier coup de main", selon le directeur général.

Les partisans du Blizzard n'étaient jamais bien tendres envers Simon Courcelles quand il venait jouer contre notre équipe. Cette fois, tout comme on le voit lors d'autres transactions, il va se faire applaudir ici. "Simon est un joueur de caractère et a une attitude de gagnant. Il a quand même deux coupes à sa fiche au cours de ses années à Thetford Mines et nous avons tout à gagner en ayant un joueur comme lui avec nous", de préciser l'homme de hockey. Courcelles est âgé de 30 ans et a amassé 172 points en 294 matchs, dont 60 buts, tout en passant 548 minutes au cachot.

Enfin, l'homme fort de Piedmont, Martin Trempe, fera son entrée avec le Blizzard. Il a passé 186 minutes au cachot en 32 matchs dans le circuit. L'an dernier, alors qu'il était à Laval, il a reçu 135 minutes de pénalité en 22 parties. "L'arrivée de Martin va donner un coup de pouce à Larry (Martin Larivière) et (Chris) Cloutier. Il prendra la place que devait occuper Boby (Fugère) qui est blessé. Je voulais donner du caractère à l'équipe et ce n'est pas terminé", de conclure Bob Desjardins qui a confirmé que tous ces joueurs seront en uniforme vendredi soir au Colisée de Trois-Rivières.

Ajoutons que le Blizzard a ajouté du muscle en réclamant Kevin Cormier au ballottage plus tôt cette semaine. Il a passé 151 minutes au cachot en 32 matchs la saison dernière à Saint-Georges. Cormier ne sera pas du match de vendredi soir.

Les Marquis de Jonquière de l'entraîneur Richard Martel seront les visiteurs ce vendredi à 20 heures au Colisée avant de visiter l'Assurancia à Thetford Mines ce dimanche à 16 heures lors du premier affrontement depuis cette transaction.