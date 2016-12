Le président du Blizzard, Ronald Lavertu, lance un appel aux amateurs...

Aucune équipe sportive n'aime se retrouver avec une fiche d'aucune victoire et quatre défaites peu importe la discipline. C'est le cas du Blizzard de Trois-Rivières qui se retrouve avec cette fiche après les deux premières fins de semaine de cette saison 2016-2017 de la Ligue nord-américaine de hockey.

Ce début de saison difficile rappelle la saison 2012-2013 alors que le Caron et Guay de l'époque avait terminé au dernier rang du classement du circuit professionnel québécois. Cependant, les choses s'étaient replacées en fin de saison et les Trifluviens s'étaient rendus jusqu'en demi-finale contre les Marquis de Jonquière.

Le président et copropriétaire de l'équipe, Ronald Lavertu, a tenu à prendre quelques instants pour s'adresser aux amateurs suite à ce début de saison difficile.

"Je désire prendre quelques instants pour m'adresser à tous les partisans du Blizzard et les amateurs de hockey pour leur faire part de quelques points. D'abord, il n'y a personne qui n'aime ces résultats de ce début de saison. Personne! Les propriétaires, le personnel hockey et administratif, les joueurs et nos précieux partisans et partenaires, nous sommes tous et toutes d'accord sur ce point", de lancer le dynamique homme d'affaires.

"Soyez assurés que nous travaillons tous très fort et avec acharnement pour que les victoires arrivent. Je suis certain que les gars vont se lever et mettre leurs bottines de travail comme Bob Desjardins l'a déjà dit pour qu'on commence à connaître du succès", a-t-il pris le soin d'ajouter.

"Une chose est claire... on a besoin de l'appui de tous nos partisans, des amateurs de hockey de notre région et de nos partenaires. C'est dans les moments difficiles qu'il faut se rassembler et s'encourager tout le monde ensemble et c'est ce que je souhaite voir ce vendredi et lors des prochains matchs. Je l'ai mentionné au printemps que nous avions besoin de vous plus que jamais dans la victoire comme dans la défaite. Nous en avons une belle occasion aujourd'hui de se regrouper tout le monde ensemble afin de mettre le train sur les rails. Nous comptons sur vous dès maintenant", de conclure monsieur Lavertu.

Le Blizzard recevra les Marquis de Jonquière ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières. Il s'agira de la première visite de l'entraîneur Richard Martel à Trois-Rivières depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe en avril. Les amateurs ont déjà vu souvent le réputé entraîneur dans la région alors qu'il dirigeait des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dimanche, la troupe de Jonathan Lessard visitera l'Assurancia à Thetford Mines.