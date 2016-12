Entrée réussie sur le circuit provincial pour le Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières

La première compétition du circuit provincial se tenait ce week-end au Centre Béton provincial de Matane. Sur les cent dix-sept patineurs présents à la compétition, neuf patineurs représentaient fièrement le CPVTR Les Élans.



Philippe Daudelin remporte l’or

À sa première participation à une compétition provinciale, Philippe Daudelin (14 ans) a remporté la médaille d’or au groupe 2. « C’était un des objectifs du week-end pour Philippe. Le fait de terminer premier du groupe 2 lui donnera accès au groupe 1 à la prochaine compétition. Il a amélioré son chrono sur 2 distances (500 m et 1000 m) et peut donc dire “mission accomplie”, soulignait Steven Bernard, entraineur-chef du CPVTR Les Élans. »



Pour les patineurs du groupe 1, féminin et masculin, deux places étaient disponibles pour accéder au niveau Élite. « Classés par les temps, trois patineurs de Trois-Rivières partaient au groupe 1. Les patineurs sont de tous âges confondus et Léa Savard (14 ans) a terminé au 9e rang du groupe composé de 21 patineuses. Classée au 14e rang au début du week-end, elle a bien patiné et a établi 2 nouvelles marques personnelles » selon l’entraineur Bernard, du CPVTR Les Élans. Au groupe 1 masculin, Alexandre Noël (15 ans) a terminé au 10e rang et a amélioré son chrono sur une distance. Du même groupe, Simon Oleg Bourassa (15 ans) a terminé au 16e rang.



Au groupe 2 féminin, Rosalie Martin (15 ans) a amélioré une de ses marques personnelles, terminant au 9e rang. Xavier Leclair (15 ans) a terminé au 6e rang (groupe 3) et Étienne Toupin (15 ans) de son côté, termine au 20e rang (groupe 2).



Les deux plus jeunes patineuses de la délégation trifluvienne, Audrey Beaumier et Jasmine Biron (13 ans), ont terminé respectivement au 10e et 14e rang du groupe 3. « Pour ces dernières, tout était nouveau. Audrey a travaillé ses stratégies de course obtenant un record personnel sur 2 distances. Jasmine a tout donné, malgré des petits problèmes de santé, réussissant à décrocher deux nouvelles marques personnelles. Je suis très satisfait des résultats. La glace est cassée pour tous les patineurs. Ils sauront à quoi s’attendre à la prochaine compétition de Lévis, selon leur entraineur. »