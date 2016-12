Le GP3R fêtera son cinquantenaire avec la Série NASCAR Pinty’s, le rallycross FIA présenté par Monster Energy et l’AMA SuperMoto Cogeco

Le Grand Prix de Trois-Rivières a conclu des ententes à long terme avec la Série NASCAR Pinty’s, le Championnat du monde de rallycross FIA présenté par Monster Energy ainsi qu’avec le Championnat AMA SuperMoto, qui feront de ces séries les pierres d’assises des 48e, 49e et 50e éditions du réputé festival de sports mécaniques.

Grâce à ces ententes, le GP3R confirme que ses activités s’étaleront sur deux week-ends en 2017, 2018 et 2019. Les billets sont d’ailleurs déjà en vente pour la prochaine édition qui se tiendra du 4 au 13 août 2017, au même prix qu’en 2016.

« Le succès de l’édition 2016 du Grand Prix nous a convaincus que nous avions trouvé une recette qui valait la peine d’être gardée, a expliqué Dominic Fugère, directeur général du GP3R. Avec une série nationale canadienne de stock car, une série américaine de motos et un championnat du monde de la FIA, nous avons la base d’une programmation qui nous permet de regarder de notre 50e anniversaire cette année à notre 50e édition en 2019. »



Deux week-ends déjà bien remplis

Ces ententes à long terme s’ajoutent à celles déjà en place avec la Coupe Nissan Micra, le Championnat canadien de voitures de tourisme, le Formula Tour 1600, la Coupe Porsche Canada Challenge GT3 Ultra94 présentée par Yokohama et les Prototypes Lites présentés par Cooper Tire, qui seront tous au programme 2017 de circuit routier du GP3R, qui se déroulera du 11 au 13 août 2017.

Le Championnat du monde de rallycross FIA présenté par Monster Energy et l’AMA SuperMoto Cogeco seront quant à eux présentés du 4 au 6 août sur le circuit mi-asphalte, mi terre battue du GP3R.

« Nous sommes très flattés de la confiance que nous octroient NASCAR, la FIA, et l’AMA, a ajouté Fugère. Leur engagement à long terme démontre leur appréciation du travail de nos dirigeants, de nos employés et de nos quelque 1000 bénévoles. »



Confiance à long terme des directeurs de séries

Paul Bellamy, directeur de la gestion du Championnat du monde de rallycross FIA présenté par Monster Energy pour IMG était heureux de pouvoir compter Trois-Rivières à son calendrier jusqu’en 2019.

« Nous sommes ravis de cette entente qui assurera le retour du Canada au calendrier du rallycross mondial pour les trois prochaines années, a-t-il dit. Dominic et l’équipe du GP3R ont travaillé fort lors des trois dernières années pour faire croître notre manche canadienne, et nous avons hâte de collaborer pour garantir qu’elle connaisse encore plus de succès dans les années à venir. »

Tony Spiteri, vice-président au marketing de Pinty’s, était aussi très fier de cette entente à long terme.

« Nous, chez Pinty’s, sommes vraiment fiers d’être du GP3R pour les trois prochaines saison, a-t-il dit. Leur weekend de la série NASCAR Pinty’s est non seulement un fait saillant de notre calendrier, mais notre série aidera aussi le GP3R à célébrer 50 ans d’histoire en sport automobile pendant cette période. Félicitations à tous ceux qui ont rendu ceci possible. »



L’AMA SuperMoto Cogeco fait déjà bien partie de la famille

Quant à Matt Stewart, directeur des opérations de l’AMA SuperMoto, il se disait aussi très heureux que sa série ait été adoptée aussi chaleureusement par les spectateurs et l’équipe du GP3R après une seule saison au calendrier.

« Nos pilotes, nos équipes et nos partenaires ont adoré leur expérience au GP3R, et c’est un honneur pour nous de pouvoir contribuer à la tradition d’excellence de l’événement en étant de la partie pour les célébrations du cinquantenaire, a dit Stewart. Nous sommes peut-être un championnat américain mais, au GP3R, nous nous sentons vraiment chez nous. »

Le GP3R, tenu pour la première fois en 1967, fête son 50e anniversaire en 2017. En revanche, sa 50e édition se tiendra en 2019 en vertu de l’annulation des éditions 1986, 1987 et 1988.

Les billets pour les deux week-ends d’activités du GP3R 2017 sont en vente au mêmes prix qu’en 2016 au http://tinyurl.com/GP3R2017 ainsi que par téléphone au 1-866-416-9797.