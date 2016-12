Le Blizzard s'enlise avec un quatrième revers consécutif

Le Blizzard de Trois-Rivières connaît un début de saison difficile avec une quatrième défaite en autant de matchs. Cette fois, il s'est incliné 7-5 contre les Éperviers de Sorel-Tracy devant près de 700 amateurs au Colisée de Trois-Rivières.

Stéphane Roy a fait particulièrement mal à la troupe de l'entraîneur Jonathan Lessard avec un but et quatre passes. Il avait ouvert la marque avec son premier but de la saison à 4:13 en première période suivi des buts de Nicholas Pard (1er) qui ramenait les deux équipes à la case de départ. Vincent Couture redonnait les devants aux Sorelois avec 31 secondes à faire à l'engagement en avantage numérique. Guillaume Coudé-Tremblay et Martin Larivière ont jeté les gants dans cette période qui s'est terminée avec plusieurs pénalités d'inconduite.

Samuel Carrier a permis aux visiteurs de prendre les devants 4-1 avec deux buts à 8:09 et 11:33 en deuxième période ce qui portait son total à quatre buts depuis le début de la saison. Maxime Robichaud (1er) faisait 5-1 à 12:15 et Marc-André Huot marquait son deuxième but de la saison à 14:50 en avantage numérique.

Antony Courcelles a fait mal davantage au Blizzard avec son premier but de la saison pour procurer les devants 6-2 aux Sorelois à 5:40. Nicholas Pard (2ème) et Nicolas Corbeil (3ème) redonnaient de l'espoir aux partisans du Blizzard avec leurs buts marqués à 9:34 et 17:25. François Ouimet (4ème) marquait dans un filet désert à 18:57 pour compléter la marque pour les siens. Jean-Philippe Caron a fait de même pour les Trifluviens avec son deuxième but de la saison avec 38 secondes à faire au match. Guillaume Coudé-Tremblay et Martin Larivière ont jeté les gants une seconde fois dans ce match pendant cette dernière période.

Marco Cousineau et Marc-Antoine Gélinas ont fait face à 31 lancers dans la rencontre. Le premier a été devant le filet du Blizzard pour les cinq premiers buts des Éperviers. Karel St-Laurent a reçu 32 tirs pour les vainqueurs.

Avant la rencontre, le Blizzard a présenté ses nouvelles couleurs aux partisans présents. Le nouveau look du Blizzard est inspiré des anciennes couleurs des Jets de Winnipeg de la Ligue nationale de hockey.

Les Trifluviens recevront les Marquis de Jonquière ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières avant de visiter l'Assurancia à Thetford Mines dimanche prochain à 16 heures au Centre Mario-Gosselin.