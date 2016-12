Blizzard: "On a hâte que ça commence!" - Jonathan Lessard

La saison 2016-2017 du Blizzard de Trois-Rivières s'en vient à grands pas. Dès 20 heures ce vendredi, les protégés de l'entraîneur Jonathan Lessard disputeront le premier match de cette saison en recevant le COOL-FM de Saint-Georges.

Nous vous avons parlé amplement de cette soirée des retrouvailles des anciens Draveurs de Trois-Rivières et Jonathan Lessard croit qu'il est important que son équipe soit bien préparée à offrir un bon spectacle. "On a hâte que ça commence. Nous savons que c'est une grosse soirée pour l'organisation avec tous les invités qu'il y aura. C'est toujours le fun de commencer la saison à domicile et il est clair que nous voudrons donner un bon spectacle", d'expliquer celui-ci.

Le pilote du Blizzard l'a répété depuis son arrivée, il veut de l'intensité lors des matchs. Il est clair qu'il y aura une période d'adaptation, mais la marge de manoeuvre n'est pas grande en raison de la nouvelle formule du classement cette saison. La septième et dernière équipe au classement, rappelons-le, ne sera pas des séries éliminatoires.

"Le processus et la progression se déroulent bien. Nous aurons de nombreuses pratiques qui seront obligatoires et je suis convaincu que ça ira de mieux en mieux à chaque semaine. Nous avons établi un plan comme équipe et nous voulons avoir une très bonne attaque avec aussi beaucoup de grit dans l'équipe", conclut-il. Qui sait ce que le Blizzard réservera aux amateurs au fur et à mesure que la saison avancera?

Pour revenir à la soirée des retrouvailles des anciens Draveurs, rappelons que les invités d'honneur de cette grande soirée arriveront vers 17 heures et auront du temps pour fraterniser avant l'entrée des amateurs dès 18h45. Vous aurez l'occasion de pouvoir aller saluer et renouer avec ceux qui ont fait vibrer le Colisée pendant toutes ces années.

Le vice-président et directeur administratif du Blizzard, Sylvain Robert, travaille très fort sur cette soirée en compagnie d'une équipe de volontaires qui ont répondu à son appel pour organiser cette soirée. "Je désire remercier toute l'équipe qui travaille sur ce dossier. Sans vouloir tous et toutes les nommer de peur d'en oublier, ces gens-là n'ont pas compté leurs heures pour faire de cette soirée une réussite. Des gros et sincères mercis à tout ce beau groupe et je souhaite que les amateurs de partout dans la région viendront remplir le Colisée pour une belle soirée de souvenirs et de hockey", d'affirmer monsieur Robert avec beaucoup d'émotion.

Le match sera présenté gratuitement à titre d'essai par les gens de Médiaendirect sur le lien suivant : www.mediaendirect.com/events. Cette entreprise présente différents événements sportifs en diffusion par Internet, dont le Tournoi international bantam de Sherbrooke et la coupe Burrows parmi les plus connus.