Blizzard: Les dossiers de Yann Joseph et Chris Cloutier sont réglés!

Deux autres joueurs qui sont bien aimés des partisans du Blizzard de Trois-Rivières ont signé des nouvelles ententes en vue de la nouvelle saison qui débutera ce vendredi. Les vétérans attaquants Yann Joseph et Chris Cloutier seront de retour et ils sont très heureux de renouer avec leurs partisans.

Dans le premier cas, l'attaquant âgé de 35 ans a atteint le plateau des 600 points la saison dernière et en totalise maintenant 604, dont 164 buts. Il a deux coupes Futura - CANAM (maintenant la coupe Vertdure) gagnées avec le défunt Saint-François de Sherbrooke en 2006 et 2011.

Rappelons que Yann Joseph avait demandé au Blizzard de l'échanger au courant de la saison estivale et il a pris le temps d'expliquer sa situation. "Je tiens absolument à dire que je suis très heureux avec le Blizzard, les dirigeants et nos partisans. Ce sont des raisons strictement familiales qui ont fait en sorte que j'avais demandé à Sylvain Robert et à Bob Desjardins de m'échanger à des équipes plus près de chez moi. J'ai réussi à m'arranger avec les membres de ma famille ce qui me permettra de revenir avec un très grand plaisir à Trois-Rivières."

Et comment voit-il cette saison? "Plusieurs nous placent dans un rôle d'équipe négligée, mais je suis confiant qu'on va surprendre. Nous avons une très bonne attaque et on sera efficace défensivement. Je sais que l'organisation travaille fort pour améliorer notre lacune qui nous a empêché d'aller plus loin dans les séries au cours des dernières années. On le sait, le hockey des séries est bien différent qu'en saison régulière", de conclure celui qui est au neuvième rang des meilleurs pointeurs de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey.

Quant à Chris Cloutier, les amateurs demandaient régulièrement s'il allait être de retour. Ces derniers apprécient le courage et le côté agitateur de ce vétéran âgé de 33 ans. Il totalise 2447 minutes de pénalité en carrière dans le circuit professionel québécois.

Le directeur général du Blizzard, Bob Desjardins, était bien fier d'annoncer ces nouvelles ententes à quelques jours du début de la saison. "Ce sont deux vétérans que nous avons besoin dans la formation en raison de leur expérience. L'un est un excellent passeur et l'autre joue bien son rôle d'agitateur. Très heureux de leur retour et je suis certain que nos partisans seront heureux aussi", de commenter monsieur Desjardins.

Ce dernier a profité de l'occasion pour annoncer la nomination de Jonathan Cyr au poste d'entraîneur-adjoint. "J'ai rencontré quelques candidats dans les derniers jours et je suis content que Jonathan embarque avec nous. J'ai travaillé avec lui à Saint-Georges et je suis confiant qu'il va bien s'entendre avec Jonathan Lessard", dit-il en guise de conclusion.

Maintenant, place à la saison régulière dès vendredi soir au Colisée de Trois-Rivières alors que le COOL-FM de Saint-Georges sera le visiteur dès 20 heures. Avant le match, une grande cérémonie d'ouverture est prévue alors que la grande époque des Draveurs de Trois-Rivières sera soulignée d'une grande façon. Plus d'une soixantaine d'invités seront présents, dont Michel Bergeron qui a dirigé l'équipe avant d'atteindre la Ligue nationale de hockey.

Le match sera présenté gratuitement à titre d'essai par Internet sur le lien suivant : http://www.mediaendirect.com/events. Cette entreprise présente différents événements sportifs en diffusion par Internet, dont le Tournoi international bantam de Sherbrooke et la coupe Burrows parmi les plus connus.