Derniers matchs préparatoires pour le Blizzard : aller-retour contre Sorel-Tracy ce weekend

Le Blizzard de Trois-Rivières disputera ses deux derniers matchs préparatoires ce weekend face aux Éperviers de Sorel-Tracy. Le premier affrontement aura lieu vendredi à Sorel-Tracy et le second dimanche à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières.

L'entraîneur-chef du Blizzard, Jonathan Lessard, a bien aimé ce qu'il a vu le weekend dernier, particulièrement lors du match de samedi soir à Jonquière. "Vendredi nous avions accordé des buts en avantage numérique qui nous ont fait mal. Samedi, j'ai utilisé une quinzaine de joueurs de 26 ans et moins et nous avons réussi à l'emporter à Jonquière. Louis Ménard n'a rien donné dans la première moitié du match et Marc-Antoine Gélinas s'est bien repris après avoir accordé deux buts rapides dans son entrée dans le match", d'expliquer le nouveau pilote du Blizzard.

À quoi s'attendre pour les deux derniers matchs préparatoires? "Il est clair qu'il y a des joueurs que nous voulons voir à nouveau vendredi soir à Sorel-Tracy. Comme je l'ai mentionné, j'aimerais bien disputer le match de dimanche avec ce qui sera notre alignement régulier, mais il se peut fort bien que je fasse jouer des gars que nous voulons encore voir", de conclure celui-ci.

Il sera difficile de connaître ce qui composera l'alignement du match de dimanche à 16 heures au Colisée suite à ces propos de l'entraîneur-chef et c'est tout à fait compréhensible.

La saison régulière débutera le vendredi 7 octobre alors que le Blizzard recevra le COOL-FM de Saint-Georges lors de la soirée retrouvailles des Draveurs de Trois-Rivières. Plus d'une soixantaine de personnes ont confirmé leur présence, dont l'ex-entraîneur Michel Bergeron.