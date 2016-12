Opération jeudi prochain pour Boby Fugère

Le processus de guérison sera long pour l'homme fort du Blizzard de Trois-Rivières, Boby Fugère, suite aux événements de la fin du match de vendredi soir contre les 3-L de Rivière-du-Loup au Colisée de Trois-Rivières.

Rappelons que Dave Hamel et Boby Fugère ont engagé le combat avec 22 secondes à faire au match et le premier est tombé accidentellement sur le genou et la jambe du second. Vous connaissez la suite depuis cette triste fin de rencontre...

Boby Fugère et sa conjointe Caroline ont donné des nouvelles plus tôt aujourd'hui. Ils ont permis à l'auteur de ces lignes de vous les communiquer.

"Dans le fond, les quatre ligaments sont déchirés. Je vais sortir de l'hôpital demain (mardi). Mardi prochain, j'ai un rendez-vous à Québec plus l'opération le jeudi", d'expliquer celui-ci quand sa conjointe a ajouté qu'il était dans le plâtre de la cuisse jusqu'au pied.

Pour conclure, lorsqu'on leur a envoyé des mots d'encouragements suite aux nouvelles reçues en ce lundi, elle a mentionné que "je t'avouerai que ce soir, on a besoin de beaucoup de pensées positives. Nous avons peu dormi en fin de semaine. Ce sont les dernières informations que nous avons et nous pourrons vous donner des nouvelles après l'opération."

La grande famille du Blizzard, tout comme celle de la Ligue nord-américaine de hockey, souhaite la meilleure des chances à Boby Fugère et sa conjointe dans tout ce processus. Et, bien entendu, beaucoup de courage.