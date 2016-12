Début de saison prometteur pour les patineurs du CPVTR

Après quelques semaines d’entrainement du club de patinage de vitesse de Trois-Rivières Les Élans (CPVTR), la saison 2016-2017 s’est amorcée officiellement ce week-end avec la première compétition de l’année chez les patineurs de niveau Élite. Les meilleurs patineurs de vitesse — courte piste — du Québec, de l’Ontario et des Maritimes se donnaient rendez-vous à Sherbrooke à l’Aréna Eugène Lalonde.



Trois Trifluviens étaient en liste, Léa Chamberland-Dostie et Louis-Étienne Bellavance du CPVTR Les Élans et Simon Daudelin, du club de Montréal Gadbois, toujours lié au club de Trois-Rivières.



Les patineurs ont expérimenté un nouveau format de compétition et Léa Chamberland Dostie a bien tiré son épingle du jeu terminant, au 23e rang sur les 44 patineuses inscrites. De son côté, Louis Étienne Bellavance a enregistré deux nouveaux records personnels (1000 m et 1500 m) ainsi qu’un nouveau record de club au 1500 m (2.20.02). Il s’est montré très satisfait de son 33e rang sur les 45 patineurs inscrits à sa première compétition de l’année. Simon Daudelin a quant à lui terminé au 26e rang en améliorant son record personnel au 1000 m avec un temps de 1.30.80.



« Les deux premières compétitions Élite de la saison 2016-2017 sont importantes, car elles servent de sélection pour la Qualification nationale canadienne ouverte qui aura lieu au Saguenay du 24 au 27 novembre prochain. Les patineurs ont bien fait et se positionnent très bien pour la 2e compétition qui se tiendra à Drummondville dans quelques semaines » soulignait Steven Bernard entraineur-chef du CPVTR Les Élans.