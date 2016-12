Premier match préparatoire vendredi au Colisée de Trois-Rivières pour le Blizzard

Les premiers contacts entre le nouvel entraîneur du Blizzard de Trois-Rivières, Jonathan Lessard, et ses joueurs se déroulent rondement à l'approche du premier weekend préparatoire.

"Je connais beaucoup de joueurs qui sont présentement au camp et je dois apprendre à connaître les gars qui arrivent du repêchage spécial de Cornwall et les autres nouveaux joueurs, d'avouer Jonathan Lessard avant le dernier entraînement de l'équipe mercredi soir. Heureusement que Bob Desjardins (le directeur général) connaît beaucoup de ces joueurs et ça facilite la tâche de tous. Les gars sont en très grande forme et très heureux de renouer avec le hockey."

La formation trifluvienne disputera ses deux premiers matchs préparatoires vendredi et samedi. Ce vendredi, les champions en titre de la Ligue nord-américaine de hockey, les 3-L de Rivière-du-Loup, seront les visiteurs à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières. Samedi, le Blizzard rendra visite aux Marquis à Jonquière.

Si l'entraîneur Jonathan Lessard avait une bonne idée de son alignement en vue du match de vendredi soir au Colisée, il devait vérifier certains points avant de confirmer qui sera en uniforme à Jonquière. "Il est clair que nous aurons 11 vétérans en uniforme pour le match de vendredi soir. Pour ce qui est du match de samedi, je dois vérifier les disponibilités des joueurs avant de confirmer quoi que ce soit. Je veux voir le maximum de joueurs en fin de semaine car j'aimerais bien pouvoir jouer avec notre alignement presque complet en fin de semaine prochaine", d'affirmer le pilote du Blizzard.

Et qui sait ce qui peut se produire lors du camp d'entraînement et des matchs préparatoires. Ceux qui suivent le Blizzard et la LNAH savent qu'il peut toujours y avoir des belles surprises. Le personnel hockey voudra revoir ces joueurs afin de les évaluer davantage.

Nous vous attendons en grand nombre pour ce premier match préparatoire ce vendredi à 20 heures au Colisée de Trois-Rivières tout en vous rappelant que les billets de saison sont toujours disponibles. Visitez la section BILLETTERIE de notre site Internet pour tous les détails.

Prix des billets pour les matchs préparatoires...

Adultes : 10$

Moins de 18 ans : 5$